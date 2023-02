Die Organisatoren des Mallorca Live Festivals stellen nach und nach die Namen für das Programm der sechsten Ausgabe vor, die vom 18. bis 20. Mai im ehemaligen Aquapark von Calvià stattfinden wird. An diesem Donnerstag bestätigte der Veranstalter über die sozialen Medien nun den Auftritt der britischen Kult-Rockband "The Kooks".

Die Indie-Rockband aus dem englischen Brighton gründete sich 2004 und wurde 2006 als bester britischer Act beim MTV Europe Music Award ausgezeichnet. Das Debütalbum "Inside in/Inside out" erreichte mit zwei Millionen Verkäufen 5-fach-Platin. Ihr vielschichtiger Musikstil wird häufig mit Bands wie Supergrass und Blur verglichen. Nach ihrem Durchbruch in den britischen Charts konnte die Band als Vorgruppe der Rolling Stones bei deren Welttournee "A Bigger Bang" auftreten. Zu ihren bekanntesten Songs gehören unter anderem "She moves on her own way", "Bad Habit", "Listen" oder "Let's go sunshine".

Neben der britischen Band wurden in diesem Jahr im Line-up unter anderem The Chemical Brothers, Moderat, Bomba Estereo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Black Rebel Motorcycle Club und Djane Peggy Gou bestätigt. Im vergangenen Jahr traten auf dem Gelände des ehemaligen Aquaparks in Cavià unter anderem Christina Aguilera, Muse, C. Tangana, Milky Chance und Franz Ferdinand auf.