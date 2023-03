Die Musikveranstaltungsreihe "Mallorca Live" hat ihr Programm für den Sommerkonzertzyklus bekannt gegeben und eine neue Reihe an Exklusivkonzerten mit dem Namen "Es Jardí" angekündigt, bei der auch die britische Reggae-Pop-Band UB40 auftreten wird. Der ehemalige Aquapark in Calvià ist vom 16. Juni bis zum 6. August Schauplatz der Konzertreihe mit einem wöchentlichen Programm von Freitags-, Samstags- und Sonntagskonzerten.

"Es Jardí ist ein neuer Zyklus von erstklassigen Musikveranstaltungen, bei denen das Erlebnis, vom künstlerischen Angebot bis zur Umgebung, der Hauptdarsteller ist", so die Organisatoren. Die Konzerte werden unter freiem Himmel im ehemaligen Aquapark von Calvià stattfinden. Den Veranstaltern zufolge soll sich das neue Kulturprogramm "Es Jardí" unter den Boutique-Freizeitangeboten der Insel für die Sommer-Saison positionieren.

Das bisher bekannt gegebene Line-up präsentiert neben spanischen Künstlern wie David Bisbal (17. Juni), Mónica Naranjo (14. Juli), Rosario (28. Juli) und Danny Ocean (30. Juli), auch das Royal Film Concert Orchestra (RFCO) am 1. Juli und die weltbekannte Band UB40 am 29. Juli – deren Fusion aus Reggae und Pop zu mehr als 50 Singles an der Spitze der britischen Charts und zu einem weltweiten Erfolg mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern geführt hat.

UB40 sind bereits in der Vergangenheit auf Mallorca aufgetreten und die Gruppe ist nicht die einzige britische Band, die in diesem Jahr im Rahmen der Musikveranstaltungen von "Mallorca Live"auftritt. The Kooks werden das Highlight des genreübergreifenden Mallorca Live Festivals (MLF) sein, das vom 18. bis 20. Mai im ehemaligen Aquapark in Calvià stattfinden wird.