Test gelungen. Vergangenen März hatte Songwriter Willi Meyer seine Show „Music & Talk” von Samstag auf Mittwoch verlegt. Sein Fazit: „Eigentlich ausverkauft.” Mit anderen Worten: Meyer wird vorerst bei Mittwoch bleiben. Darüber hinaus hat er die Frequenz erhöht. Die nächsten Termine sind der 24. Mai, der 28. Juni und der 26. Juli.

Am 24. Mai empfängt Meyer sein Publikum im Teatre Escènic im Carrer Nord 28 in Campos und wie immer nicht allein. Als Mitglieder seiner Band treten Silke Haman (Gesang), Soriana Ivaniv (Geige), Hartmut di Rosa (Gitarre), Richard Vinton (Keyboard), Brahm Heidl (Bass) und Pau Ginard (Drums) auf.

Zu Meyers Show gehört es auch, interessante Gäste auf die Bühne zu holen. Zum Beispiel Harald Meyer – nicht verwandt mit Willi Meyer –, der in Kleinkunstkreisen besser als Harry der Zeichner bekannt ist. Sein Wahlspruch: „Harry zeichnet alles!” Er habe die Gabe, alles innerhalb weniger Minuten aufs Papier zu bringen, sagt der Freiburger mit Zweitwohnung an der Playa de Palma.

Unter Beweis stellt er dies bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten wie Hochzeiten, Messen und Firmenevents. Auf Kreuzfahrten zur See und zu Fluss gibt er den Passagieren auf unterhaltsame Weise Workshops in seiner Kunst, für Industrieunternehmen wie Bayer, Porsche, Bosch und Mercedes wird er als Visualisierer gebucht, will heißen: Er veranschaulicht zeichnenderweise abstrakte Konzepte, Daten und Ideen.

Bei diesen vielfältigen Einsätzen von Stift und Papier hat Harry einiges zu erzählen, unter anderem, wie er bei den Dreharbeiten zur Filmkomödie „Otto‘s Eleven”, in der er auch zu sehen ist, in den Pausen mit dem Komiker Otto Waalkes dessen berühmten Ottifanten zeichnete. Oder wie er 2011 bei der Konzertreihe „MTV Unplugged” des Fernsehsenders MTV Udo Lindenberg kennenlernte und daraus Udix entstand – kleine Comic-Geschichten mit dem Panikrocker als Protagonisten.

Harry hat allerdings weitere kreative Facetten. „Er wird einen eigenen Song präsentieren”, verrät Namensvetter Willi Meyer. Und: „Er wird dabei zeichnen.”

„Ehrliche Musik direkt aus der Seele”: So bezeichnet der Singer-Songwriter Oliver Obermöller seine Kunst. Eine Heim-orgel besiegelte das Schicksal des damals Achtjährigen. Seither hat ihn die Musik nicht mehr losgelassen. Erst entdeckte er die Beatles, dann die Stimme als sein wahres Instrument, fand über diverse Genres von Rock bis elektronischer Musik schließlich seinen eigenen Stil, sammelte Erfahrungen in verschiedenen Bands sowie als Studiomusiker, Komponist und Texter. Und so urteilt Willi Meyer über seinen jüngeren Kollegen: „Sensationelle Stimme, wunderbare Songs!”

Ein weiterer Gast ist die Mezzosopranistin Waltraud Mucher. Die österreichische Wahlmallorquinierin vorzustellen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Seit vielen Jahren ist sie Teil der mallorquinischen Musikszene, die sie nicht nur mit Klassik bereichert, sondern auch mit Jazz, Chanson und Kabarett. Und was „Musik & Talk” betrifft, sagt Meyer: „Sie ist ja schon fast ein festes Mitglied.”

Eher im Schlager ist Leo Lawine zu Hause, der gewöhnlich mit seiner Karaoke-Show durch Franken zieht. Nachdem er schon vergangenen März zu den Gästen Meyers zählte, wird er dieses Mal erneut dabei sein.

„Music & Talk” beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro ( tickets@audiovisionpalma.com ) und an der Abendkasse 25 Euro. Bei der Veranstaltung bleiben auch die Gaumen der Show-Besucher nicht unversorgt, denn die Bodega Vino de la Isla wird vor Ort mallorquinische Weine anbieten.