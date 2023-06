Markus Lüpertz ist einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Werke von ihm stellte die Galerie Kewenig 2004 bei der Eröffnung ihrer ersten Räume in Palma aus. 2015 konnte man erneut Werke des exzentrischen Meisters bewundern: vor allem Herkules-Torsi, Vorarbeiten für eine Monumentalfigur, die auf einem ehemaligen Förderturm in Gelsenkirchen steht.

Am Donnerstag, 8. Juni, wird die dritte Lüpertz-Ausstellung bei Kewenig Palma eröffnet. Gezeigt werden diesmal Originalzeichnungen und 14 Grafiken, bei denen es sich mit einem Holzschnitt überdruckte Lithografien handelt. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Kunstprojekt „Genesis” in Karlsruhe. Seit Ende April befinden sich in sieben U-Bahn-Stationen insgesamt 14 Keramikreliefs, die die Sicht des 82-jährigen Künstlers auf die biblische Schöpfungsgeschichte manifestieren. Sie werden dort sechs Jahre lang anstatt von Werbeplakaten zu sehen sein. Die Schau bei Kewenig dauert dagegen bis 15. September.

Die Vernissage dort ist eine von mehreren Ausstellungseröffnungen am 8. Juni, die alle von 18 bis 21 Uhr im Rahmen des Art Palma Summer stattfinden. Er ist neben der Nit de l’Art im September und dem Art Palma Brunch einer der drei jährlichen Events des Galeristenverbands Art Palma Contemporani. Mit ihm will die Vereinigung zum einen das kulturelle Angebot fördern, zum anderen das aktuelle künstlerische Schaffen in den Mittelpunkt stellen und zum dritten dies auf möglichst nahbare Weise tun, will heißen: Die Hemmschwelle für diejenigen senken, die sich gewöhnlich nicht in eine Galerie trauen.

Folgende Galerien nehmen am Art Palma Summer teil: Aba Art Lab an der Plaça de la Porta de Santa Catalina 4a, Baró im Carrer de Can Sanç 13, Fran Reus am Passeig Mallorca 4, wo gleich drei Ausstellungen eröffnet werden, Kewenig im Carrer de Sant Feliu, L21 in den Straßen Germans García Peñaranda 1A und Reina Maria Cristina 10, Pelaires im Carrer Can Verí 3 sowie Pep Llabrés und Xavier Fiol im Carrer Sant Jaume 17 beziehungsweise 23A. Ebenso außerhalb von Palma das CCA Andratx, das seine Gäste am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür inklusive Künstlerateliers empfängt, und die Galerie Maior in Pollença, die am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 13.30 Uhr eine Ausstellung mit Werken von Susana Solano eröffnet.

In Palma gibt es darüber hinaus zwei Galerien, die dem Programm angegliedert sind. Zum einen die M77 Gallery aus Mailand, die derzeit einen Raum an der Costa de Santa Creu 8 hat und sich durch ortsspezifische Ausstellungen auszeichnet sowie die PGallery an der Plaça Cort 3, die mit der Ausstellung "Magical Thinking" von Diana Orving ihre Premiere feiert. Auch die Kulturzentren Caixa Forum, Casal Solleric, das Museum Es Baluard, die Fundació Miró Mallorca und das Museu Fundació Juan March klinken sich in den Art Palma Summer ein. Neu in diesem Bunde ist die Kunst-Fakultät der Hochschule Adema in Palma. In der Fundación Barceló im Carrer de Sant Jaume 4 wird um 19 Uhr die Ausstellung "Amalgama" mit Werken von Studenten, Dozenten und internationalen Gästen eröffnet.

Am Sitz der Hochschule im Carrer Gremi de Passamaners 11 findet zudem von Montag bis Sonntag, 5. bis 11. Juni, die zweite Ausgabe der International Art Week statt. Das Programm ist auf der Website semanainternacional.ademaescuelauniversitaria.com einsehbar, alle Informationen zum Art Palma Summer gibt es bei artpalmacontemporani.com.