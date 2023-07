Dieses Sommerevent ist bei Mallorquinern, ausländischen Residenten und Inselbesuchern gleichermaßen beliebt: Das „Concert de la lluna a les vinyes”. Diesen Samstag, 8. Juli, findet es zum zehnten Mal in den Bodegas Macià Batle in Santa Maria del Camí statt. Das „Mondscheinkonzert”, bei dem die Weinstöcke quasi bis an die Bühne reichen, bietet erlesene Weine der Bodega, leckere Häppchen mallorquinischer Erzeuger, und Musik, die Laune macht.

Für den musikalischen Part ist das Sinfonieorchester der Balearen unter der Leitung von Pablo Mielgo zuständig. Der Maestro hat für dieses Jahr die Zarzuela aufs Programm gesetzt, mit instrumentalen Ausschnitten und Gesangseinlagen.

Als Solisten treten zwei Sänger auf, die zu den künstlerischen Aktivposten der Insel zählen. Zum einen Marta Bauzà. Die Sopranistin gehört zu den Künstlerinnen, deren Werdegang bestätigt, was vielen jungen Sängern und Musikern ans Herz gelegt wird: Willst du was werden, musst du die Insel verlassen. Geboren in Pollença, studierte sie zunächst am Liceo in Barcelona, um dann an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart ihren Abschluss und Master zu absolvieren.

Ihr Operndebüt gab Bauzà 2019 am Teatre Principal in Palma. Seither konnte man die Sängerin, die heute in Paris lebt, an der Opéra National du Rhin in Strasbourg, der Scala in Mailand und dem Auditorium von Teneriffa erleben, immer wieder auch am Teatre Principal, unter Dirigenten wie Yi-Chen Lin, Fabio Luisi und Nicola Luisotti.

Joan Laínez ist von Beruf eigentlich Pianist. Genauer, er war es, mittlerweile hat der Tenor eine Laufbahn als Sänger eingeschlagen. Der Weg dorthin führte über den Mallorca Gay Men`s Chorus. Laínez hatte das Vokalensemble mitbegründet und acht Jahre lang geleitet – Jahre, in denen sich der Chor über die Grenzen der Insel hinaus einen Namen gemacht hat. 2020 legte Laínez die Direktion nieder, um sich ganz dem Sologesang widmen zu können.

Mit der Gesangsausbildung begann der Tenor 2016 und studiert derzeit bei dem Bariton David Menéndez in Valencia, bei der Pianistin, Dirigentin und Korrepetitorin der Deutschen Oper Berlin, Elda Lara, sowie Korrepetition bei der Pianistin Maria Victória Cortés.

Parallel dazu hat Laínez bereits zahlreiche Auftritte in Spanien und Italien absolviert und wurde 2021 beim internationalen Wettbewerb „Corsica Lirica”, 2022 beim „Jole de Maria” im italienischen Tivoli und 2023 beim „Grandi Voci” in Salzburg ausgezeichnet.

Organisiert wird das „Mondscheinkonzert” vom Kinderhilfsverein Amics de la Infància, dem auch der Erlös aus dem Event zugute kommt. Diese gemeinnützige Vereinigung widmet sich der Betreuung von Kindern, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 40 Euro, an der Abendkasse 45 Euro. Karten für das Event sind beim Abonnenten-Club von „Ultima Hora“ in Palma, Inca und Manacor erhältlich, ebenso beim Kundenservice der Kaufhäuser El Corte Inglés in Palma, bei Macià Batle in Santa Maria, sowie beim Inselradio in Palma. (mb)