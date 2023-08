Überall, wo auf Mallorca gefeiert wird, läuft seit Wochen vor allem dieses Lied. In Bars und Diskotheken, vor allem an den Feiermeilen rund um die Playa de Palma, hört man diesen Song rauf und runter: "Mädchen auf dem Pferd" von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian. Jetzt ist er auch ganz offiziell zum Sommerhit des Jahres 2023 gekürt worden. Das hat GfK Entertainment aus Deutschland am Mittwochmorgen bekannt gegeben.

"Alle wichtigen Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen, treffen bei 'Mädchen auf dem Pferd' zu", heißt es in einer Pressemitteilung. "Dazu gehören ein einfacher Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt." Das Trio trifft mit dem Techno-Song den Nerv der Feiernden – allerdings liegt dem ein Kinderlied zugrunde.

Denn dahinter steckt das gleichnamige Original, das für den Kinofilm "Bibi & Tina: Voll verhext!" geschrieben wurde. Der Film basiert auf den Hörspielen über die kleine Hexe Bibi Blocksberg. Bisher lief der Techno-Remix von "Mädchen auf dem Pferd" eher weniger im deutschen Radio, wurde aber umso häufiger gestreamt. Alleine auf Spotify ist das Lied bisher knapp 36 Millionen mal angehört worden. Rund 4,4 Millionen Aufrufe kommen bei YouTube dazu. In den deutschen Charts steht er seit vergangenem Wochenende auf Platz Eins. In Österreich ist er seit vier Wochen die unangefochtene Nummer Eins. Vor allem auf TikTok wurde der Song berühmt.

Hinter dem Sommerhit des Jahres 2023 stecken Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee, beide sind seit Jahren Produzent in den Sparten elektronische Tanzmusik und Techno. Der Gesang stammt von Octavian. Letzterer tritt seit einigen Wochen wöchentlich im Megapark an der Playa de Palma auf. Alle sind in Deutschland verwurzelte, junge Musiker, die schon seit Jahren in der Branche arbeiten. Seitdem "Mädchen auf dem Pferd" innerhalb von kürzester Zeit so bekannt wurde, treten die Künstler auch auf Mallorca-Partys in Deutschland auf. Ihren Erfolg können sie kaum fassen: "Als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir überwältigt. Es ist wirklich unfassbar. Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird".

Im vergangenen Jahr wurde der umstrittene Song "Layla" zum Sommerhit des Jahres gekürt. DJ Robin und Schürze hatten mit dem Lied einen Skandal um sexistische Liedertexte ausgelöst. Teilweise wurde es sogar verboten und sollte beispielsweise nicht auf Volksfesten, wie dem Oktoberfest in München, gespielt werden. Es ist erst der vierte deutschsprachige Sommerhit seit dem Start der Ermittlung 1990, so GfK. Zuvor hatten noch Culcha Candela ("Hamma!", 2007) und Buddy vs. DJ The Wave ("Ab in den Süden", 2003) abgeräumt. Der erste, jemals gekürte Sommerhit war übrigens "U Can't Touch This" von MC Hammer im Jahr 1990.