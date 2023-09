Wenn der Vater mit den Söhnen: So könnte man das Konzert überschreiben, mit dem die Musikreihe „Mallorca Me Suena” am Sonntag, 10. September, im Hotel Ca’n Bonico in Ses Salines den Klassikherbst einläutet. Dies vorab: Es wird höchst musikalisch. Das verspricht der Name Bleuse, der mit Vater Emmanuel und seinen Söhnen Liam (18) und Raphael (16) gleich dreimal auf dem Programm steht.

Damit ist für Musikliebhaber der Insel schon viel gesagt. Denn Emmanuel Bleuse ist der Solo-Cellist des Sinfonieorchesters der Balearen. Bis 2004 hatte er diese Position im Philharmonischen Staatsorchester Halle inne, das später mit dem Orchester des Opernhauses in der Staatskapelle Halle aufging.

Der Name Bleuse hat in der Musikwelt Gewicht, denn im Grunde handelt es sich bereits um eine Musiker-Dynastie. Emmanuels Eltern sind der Dirigent und Komponist Marc Bleuse, der von 1984 bis 1986 Direktor des Pariser Konservatoriums war und anschließend für zwei Jahre die Abteilung Musik und Tanz des französischen Kulturministeriums leitete, und die Opernsängerin Anne Fondeville, sein Bruder Pierre ist Violinist und Dirigent, seine Schwester Jeanne Pianistin.

Mit seinen Söhnen Liam und Raphael ist bereits die dritte Generation am Start. Liam spielte schon mit vier Jahren Klavier, doch lange sagte er, dass er weder Pianist sei noch einer werden wolle. Schnee von gestern: Mittlerweile studiert er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei dem Pianisten Christoph Traxler, der ebenfalls im September bei Mallorca Me Suena auftreten wird.

Als Raphael mit viereinhalb Jahren Geige spielen begann, hatte sich Gaisane Pogossova, Lehrerin an einer Schule für begabte Kinder in Moskau, zur Ruhe gesetzt und war nach Mallorca gezogen. Nur widerstrebend ließ sie sich darauf ein, wieder zu unterrichten. Einen Monat Probe war das höchste, was sie den Eltern zugestand. Daraus wurden elf Jahre. Seit einem Jahr studiert Raphael ebenfalls in Österreich, an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bei Lidia Baich.

Zusammen mit Vater Emmanuel konnte man die beiden Brüder bereits 2021 in Palmas Auditorium erleben. Damals traten sie als Solisten mit dem Sinfonieorchester der Balearen unter der Leitung von Pablo Mielgo auf und spielten das Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven. In Ca`n Bonico kann man sie am 10. September aus nächster Nähe erleben, wenn sie ab 19 Uhr das Klaviertrio „Dumky” von Antonin Dvorak sowie das Klaviertrio Nr. 1 in d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy interpretieren. Tickets für 25 Euro können bei mallorcamesuena.com oder per Whatsapp oder Telefon (695-266179) reserviert werden. Im Preis ist ein Pausengetränk enthalten.

Zu drei weiteren Konzerten mit Weinverkostung von „Mallorca Me Suena” laden Mallorca Magazin und die Bodegas Macià Batle in die Weinkellerei nach Santa Maria del Camí. Am Sonntag, 17. September, wird der österreichische Pianist Christoph Traxler Werke von Schubert, Beethoven und Liszt interpretieren. Weiter geht die Reihe am Sonntag, 1. Oktober, mit dem Cellisten Alejandro Olóriz,der Violinistin Nina Heidenreich und dem Pianisten Alex Ramírez. Ein Lied-Trio mit der Sopranistin Laura Fernández, der Pianistin Maria de Lluc Coll und der Kontrabassistin Maria Servera steht am Sonntag, 22. Oktober auf dem Programm.

Die Konzerte bei Macià Batle beginnen um 12 Uhr, der Eintritt beträgt jeweils 20 Euro und kommt einem guten Zweck zugute: Der Erlös geht an die Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància. Reservierungen werden unter 971-140014, mallorcamesuena.com und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen. (mb)