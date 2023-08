"Mallorca hat ein Festival dieser Kategorie verdient, und das Wichtigste ist, dass die Mallorquiner es zu ihrem eigenen machen". Dies sind die Worte von Ilias Tzempetonidis, dem künstlerischen Leiter des Festivals von Cap Rocat, das diesen Freitag mit der Oper Cavalleria Rusticana in konzertanter Fassung beginnt und bis Sonntag mit insgesamt drei Abenden mit internationalen Spitzenkünstlern fortgesetzt wird und bei dem auch das Orquestra Simfònica de les Illes Balears (Symphonieorchester der Balearen) und sein ständiger Dirigent, Pablo Mielgo, zu hören sein werden.

Was ist für Sie das Wichtigste an diesem Festival?

Für mich ist das Wichtigste, dass Mallorca diese Stars in Cap Rocat willkommen heißt. Es ist ein sehr geeigneter Ort ist, um ein dreitägiges Musikfestival zu veranstalten, das sich von Jahr zu Jahr mehr konsolidieren wird. Und zweifellos wird die Oper Cavalleria Rusticana, die das dreitägige Festival mit der großartigen Elina Garança eröffnet, ein unvergesslicher Abend sein.

Es ist fast magisch, was er zusammen mit Pablo Mielgo und Antonio Obrador erreicht hat.

Ich glaube nicht an Wunder, ich glaube an Arbeit und Leidenschaft. Es ist wahr, dass wir es zusammen mit der ganzen Familie Obrador geschafft haben, dass Menschen aus der ganzen Welt kommen und das Festival genießen können. Der Himmel ist die Grenze, und Mallorca verdient ein Festival dieser Kategorie, und das Wichtigste ist, dass die Einheimischen, die Mallorquiner, es zu ihrem eigenen machen, dass sie kommen, um an einem einzigartigen Ort Musik zu genießen. Das Orchester unter der Leitung von Pablo Mielgo ist zweifelsohne hervorragend und eine große Unterstützung, aber man muss auch bedenken, dass Elina Garança zum ersten Mal in ihrem Leben die Insel betritt, um an diesem Festival teilzunehmen. Es ist wirklich ein Luxus, und es ist wunderbar, dass wir den Mallorquinern mit Künstlern von so hohem Niveau näher kommen können. Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt.

Kann man so etwas ohne Ehrgeiz machen?

Nein, absolut nicht. Man muss ehrgeizig und leidenschaftlich sein und wissen, dass es harte Arbeit ist, so etwas zu erreichen. Meine beruflichen Erfahrungen an der Escala in Mailand, in München, in Paris und jetzt in Neapel waren möglich, weil ich künstlerisch sehr ehrgeizig bin. All diese Erfahrungen haben mich den Künstlern näher gebracht und mir erlaubt, an sehr ehrgeizigen Projekten zu arbeiten. Ehrgeiz ist notwendig, aber es muss für etwas Sinnvolles sein, nicht für Geld, nicht für Ruhm. Man braucht Ehrgeiz, um etwas zu schaffen.

Wann wurde Ihre Leidenschaft für Musik geweckt?

Ich hörte Medea von Maria Callas im Radio .Ich war noch ein Kind, aber ich erinnere mich genau daran, was ich durch die Musik fühlte und was sie vermittelte. Irgendetwas geschah in mir, das mich dazu brachte, mehr von dieser großartigen Sache zu erfahren, die ich durch die menschliche Stimme empfunden hatte.Die menschliche Stimme ist es, die uns näher zu Gott bringt. Für mich braucht die menschliche Stimme in den Werken von Genies wie Wagner, Donizetti oder Mahler keinen Reisepass, um um die Welt zu reisen, und wird in Spanien und Japan gleichermaßen verstanden. Ich bin stolz darauf, dass ich anderen die menschliche Stimme nahe bringen kann und dass sie in ihnen das gleiche Gefühl auslöst, das ich als Kind empfunden habe.

Wie schaffen Sie es, der Öffentlichkeit dieses Gefühl zu vermitteln?

Cap Rocat ist ein einzigartiges Resort im Mittelmeerraum, das dank der Vision von Antonio Obrador, der es mit der Kunst verbinden wollte, möglich wurde. Es ist ein Ort, der mit Kultur und Kunst verbunden ist, und zwar dank der Vision eines Mallorquiners, der etwas Einzigartiges schaffen wollte, das sich von den Festspielen in Salzburg oder Baden-Baden unterscheidet, die ebenfalls im Sommer stattfinden. Unser Ziel ist es, dass dies mit der Unterstützung der mallorquinischen Bevölkerung das große künstlerische Ereignis des Sommers in Spanien wird. Damit das mallorquinische Publikum die eigentliche treibende Kraft ist, haben wir die Eintrittskarten zu einem erschwinglichen Preis angeboten, sodass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Es ist kein Festival, das sich an Touristen richtet, auch wenn sie willkommen sind, sondern ein Festival für alle, die hier sind oder hier leben. Das ist die einzige Wahrheit, dass es für die Einheimischen geschaffen wurde, denn sie sind es, die es am Leben erhalten werden. Die Künstler, die kommen oder gekommen sind, sind bereits zu Botschaftern dieser wunderbaren Insel geworden, denn dieses Festival beginnt, in den Kulturzentren der ganzen Welt von sich reden zu machen, und das ist der Botschaft zu verdanken, die die Künstler spontan vermitteln, wenn sie darüber sprechen, wohin sie gehen.

Wird die Musik in Cap Rocat, das kein normales Theater ist, anders gehört und verstanden?

Ich würde diese Frage sehr gerne nach dieser Ausgabe beantworten, nach dem ersten Festival, nachdem ich die erste Erfahrung gemacht habe, werde ich in der Lage sein, Ihnen richtig darüber zu berichten. Die Erfahrung des letzten Jahres mit Sondra Radvanovsky war außergewöhnlich.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie bereits über das Festival im nächsten Jahr nachdenken.

Wir denken nicht nur an das Festival im nächsten Jahr, sondern auch an das in den kommenden Jahren. Unsere Philosophie ist es, weiter zu wachsen. Mallorca gehört bereits zu den schönsten Orten der Welt, das derzeitige Cap Rocat Festival übertrifft die Besten der Besten und muss zu einer Referenz werden, wenn wir über Festivals sprechen, und das ist es bereits, denn es ist kein gewöhnlicher Ort, der mit Musik in Verbindung gebracht wird, es ist ganz anders als ein Opernhaus.