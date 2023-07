Die 29. Ausgabe des Festivals Mallorca Jazz Sa Pobla ist eröffnet. Den Anfang machte am Mittwoch, 26. Juli, die kanadische Sängerin Shakura S’Aida mit ihrem energiegeladenen Blues. Seit drei Jahrzehnten präsentiert das Festival die Crème de la Crème des Jazz von Mallorca, dem spanischen Festland und aus aller Herren Länder.

Einer der führenden Vertreter des Post-Bop ist der US-amerikanische Pianist Kenny Barron. Am Dienstag, 1. August, wird er mit seinen Triopartnern Kiyoshi Kitagawa (Kontrabass) auftreten. In Sa Pobla wird die 80-jährige Ikone den Konzertbesuchern einen Rückblick auf seine umfangreiche Karriere bieten.

Die Gitarristin Mary Halvorson, die 1980 in Boston geboren wurde, zählt zu den originellsten und brillantesten Musikerinnen ihrer Generation. Trotz ihrem Mitwirken an sehr unterschiedlichen Projekten ist ihr Klang einzigartig und unverwechselbar. Mit Nick Dunston (Kontrabass), Adam O’Farrill (Trompete), Jacob Garchik (Posaune), Patricia Brennan (Vibrafon) und Tomas Fujiwara (Schlagzeug) wird sie am Montag, 7. August, ihr jüngstes Projekt „Amaryllis”, vorstellen, das laut Fachpresse zu den zehn besten Jazzalben des Jahres gehört und Einflüsse aus Jazz und „neuer Musik” vereint.

2023 jährt sich der 30. Todestag des Trompeters, Sängers, Komponisten und Bandleaders Dizzy Gillespie. Am Mittwoch, 16. August, würdigen die Festivalmacher ihn und sein Werk mit einem Konzert im Bigband-Format. Die Arrangements stammen von dem mallorquinischen Gitarristen Toni Miranda, der die Gillespie Big Band leitet.

Am Dienstag, 22. August, steht das Pere Bujosa Trio auf dem Programm. Gegründet wurde es 2017 in Amsterdam von dem mallorquinischen Kontrabassisten Pere Bujosa und den katalanischen Musikern Xavi Torre (Piano) und Joan Terol (Schlagzeug). Es verbindet Jazz mit Genres wie Rock und elektronischer Musik.

Am Mittwoch, 30. August, schließt das Festival mit dem Huialfás Ensemble, sprich 34 mallorquinischen und katalanischen Musikern aus den Bereichen Jazz, Klassik und Folklore unter der Leitung des Dirigenten Sergi Vergés. Das Ensemble ist ein Projekt von Miquel Bennàssar Bonnín, einem jungen Musiker aus Sa Pobla, der die volkstümliche und traditionelle Musik der Insel durch das Prisma des Jazz und der experimentellen Musik betrachtet.

Alle Konzerte finden im Parc de Can Cirera Prim statt und beginnen um 22 Uhr. Der Eintritt kostet je nach Konzert 5 oder 15 Euro, Karten gibt es bei ticketib.com . Die Einnahmen gehen an den Verein Llar de Memòria. Er arbeitet mit an Demenz erkrankten Menschen und deren Familien. (mb)