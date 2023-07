Benefiz-Mondscheinkonzert in den Weinbergen der Bodega Maciá Batle am 8. Juli 2023 in Santa Maria auf Mallorca mit dem Balearischen Sinfonieorchester zugunsten der Hilfsorganisation Freunde der Kindheit, organisiert von der Mediengruppe Serra und dem Mallorca Magazin / as | Youtube: Mallorca Magazin TV