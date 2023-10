Klassische Musik und Wein ist eine Mischung, die ankommt. Sämtliche Veranstaltungen, zu denen Macià Batle und MM dieses Jahr nach Santa Maria del Camí geladen haben, waren ausgebucht. Am Sonntag, 22. Oktober, steht in diesem Herbst ein letzten Konzert mit Weinverkostung bei Macià Batle auf dem Programm. Zu Gast ist diesmal das Kammerensemble Trio Lied. Es besteht aus drei jungen balearischen Musikerinnen: der menorquinischen Sopranistin Laura Fernández Moll, der ebenfalls menorquinischen Kontrabassistin Maria Servera Bosch und der mallorquinischen Pianistin Maria de Lluc Coll.

Zusammengefunden hat diese ungewöhnliche Kombination in Palma an der Musikhochschule der Balearen. Sie präsentiert ein klassisches Repertoire, bestehend aus Liedern, Chansons, Kunstliedern und Arien aus der spanischen Oper oder Zarzuela, Werken der großen Komponisten des Barock, der Klassik und Romantik bis hin zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts und spanischer Musik. Darüber hinaus will das Trio die Kultur der Balearen und ihre Wurzeln lebendig halten, weshalb es sich außerdem mit den traditionellen und populären Liedern seiner Vorfahren befasst, um sie in einer einzigartigen und persönliche Version aufzuführen.

Bei Macià Batle wird das Trio ebenfalls Klassik und Folklore anbieten. Dieses Konzert richtet den Fokus auf die Frau und ihre Kunst. Romanzen von Giuseppe Verdi, sowie Lieder von Fanny Mendelssohn, Clara Schumann und Wolfgang Amadeus Mozart stehen in der ersten Hälfte der Veranstaltung auf dem Programm – von Letzterem das Lied „Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte”. Neben dem menorquinischen Volkslied „Na Cecília” und der Vertonung des Poems „Negra Sombra” der galicischen Schriftstellerin Rosalía de Castro wird das Publikum auch Werke der mallorquinischen Komponisten Matilde Escalas (1870-1936) zu Gehör bekommen. die heute nur noch wenigen bekannt ist.

Neben der Musik wird es wieder die ausgesuchten Weine von Macià Batle zu kosten geben. Und all dies zu einem guten Zweck: Die Hälfte des Erlöses aus dem Kartenverkauf (20 Euro pro Person) geht an die Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr, Reservierungen werden unter 971-140014 und 695-266179 (Telefon/Whatsapp) entgegengenommen.