Oulouy ist einer der bedeutendsten Künstler der aktuellen internationalen urbanen Tanzszene. In der Elfenbeinküste geboren, lebt er seit einigen Jahrzehnten in Barcelona und verbindet seine Arbeit als Tänzer, Choreograf und künstlerischer Leiter mit seiner pädagogischen Tätigkeit, indem er Meisterklassen in der ganzen Welt gibt. Diesen Freitag, 1. Dezember, präsentiert er im Teatre Principal in Palma sein neues Stück „Afrikan Party”. Mit von der Partie sind fünf internationale Künstler, die seine Supa Rich Kids Crew bilden.

„Afrikan Party” ist die Geschichte eines Jungen, der im Jahr 2090 in den Vereinigten Staaten von Afrika geboren wird. Sie erzählt eine Reise durch Tausende von Traditionen, Ritualen und Kulturen, die den Protagonisten mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden. Mittels Tanz, Musik und Mode führt diese Reise durch die wichtigen Stationen des Lebens. „Afrikan Party” ist darüber hinaus eine Ode an das Leben, eine Aussage darüber, was Menschen erreichen können, wenn sie sich zusammenschließen und mithin ein Ausblick auf ein unendliches Feld von Möglichkeiten für neue Generationen. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, Karten für 8 bis 20 Euro sind bei teatreprincipal.koobin.com und an der Theaterkasse erhältlich.