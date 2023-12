Zur Adventszeit gibt es auf Mallorca viele Weihnachtskonzerte. In der Regel bedeutet das: Sänger und Musiker auf der Bühne, Zuhörer im Publikum. Offenes Singen nennt sich dagegen ein Angebot für alle, die Spaß am gemeinsamen Singen haben. Solch ein "Offenes Singen deutscher Weihnachtslieder" steht am dritten Advent, am Sonntag, 17. Dezember, im Franziskaner-Konvent Sant Antoni de Padua in Artà auf dem Programm – mit bekannten Weihnachtsliedern wie "Alle Jahre wieder", "Stille Nacht" und "Ihr Kinderlein kommet”". Den Ton geben bei den Weihnachtsliedern der Chor Orfeo Artanenc und der Organist Nofre Morey an.

Angekündigt sind auch "musikalische Geschenke" – von dem Gitarristen und Sänger Hans Theessink, der dies- und jenseits des Atlantiks eine Institution in Sachen Blues- und Rootsmusik ist, ebenso von dem Saxofonisten Norbert Fimpel, der unter anderem Joe Cocker bei seinen vier letzten Welttourneen begleitet hat, und dem Sänger und Gitarristen Yannick Wilken, der am Konservatorium der Balearen Musikpädagogik und Blasorchester-Leitung studiert und außerdem Kodirigent des Blasorchesters von Capdepera ist. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, anschließend gibt es im Kreuzgang Glühwein, Kakao, Weihnachtsgebäck und Würstchen. Spenden für die Restaurierung der Orgel und den Erhalt des Klosters sind willkommen.