Wer ein klassisches Musikkonzert besucht, sitzt mehr oder weniger weit von der Bühne und dem Orchester entfernt. „Symphony” heißt dagegen eine Virtual-Reality-Installation im Caixa Forum in Palma, dank der das Publikum bis 9. Juni 2024 den Orchestermusikern auf die Pelle rücken und sogar durch das Innere eines Instruments reisen kann. Die ursprüngliche Idee und das Drehbuch stammen von dem spanischen Cineasten Igor Cortadellas, der auch die Regie führte, die musikalische Leitung hatte der venezolanische Star-Dirigent Gustavo Dudamel.

Bei „Symphony” soll der Zuschauer das Orchester so wahrnehmen, als säße er selbst als Musiker in dem Ensemble. So beginnt der Sessel zu vibrieren, wenn er sich zwischen den Kontrabässen befindet. „Es ist ein Gefühl, das in einem Orchester nur der betreffende Kontrabassist haben kann, denn die anderen hören nur ihr eigenes Instrument, und das Publikum hört es von außen”, sagt Núria Oller, Leiterin der Abteilung für Musik und digitale Projekte der Stiftung „la Caixa”. Auch die Klänge werden von dem Ort aus gehört, wo er erzeugt wird. Möglich macht dies ein komplexes 360-Dolby-Atmos-Audiosystem und Aufnahmen, bei denen mehr als hundert Mikrofone verwendet wurden.

Den visuellen Teil übernimmt eine 3D-Brille. Wenn sie der Zuschauer aufsetzt, wird er in das Gran Teatre del Liceu in Barcelona versetzt, wo er auf einem Stuhl Platz nimmt und von Maestro Gustavo Dudamel begrüßt wird. Er ist dann von den Musikern eines Sinfonieorchesters umgeben, deren Instrumente bis zum Beginn von Ludwig van Beethovens fünfter Symphonie schweigen.

Anschließend geht es in die Werkstatt eines Geigenbauers, wo der Klang des Holzes zu hören ist, das von den Händen des Instrumentenbauers geschnitzt wird. Die virtuelle Reise endet mit einem Orchester, das den „Mambo” aus Leonard Bernsteins „West Side Story” spielt. Das ganze Erlebnis dauert etwa 40 Minuten. Der Eintritt beträgt 6 Euro, Anmeldungen: caixaforum.org/es/palma.