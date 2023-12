Mallorcas Inselrat will die Misericòrdia in Palma zu einem zentralen Kulturstandort ausbauen – und hat bereits damit begonnen. Von Montag, 18. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, wird es dort jeden Tag Konzerte geben. Am 18. Dezember wird um 17 Uhr der Coral 3X4 und um 19 Uhr die Unidad de Música de la Comandancia General de Balear auftreten.

Ähnliche Nachrichten Glühwein, Kakao und Gebäck: In Artà erklingen am Sonntag deutsche Weihnachtslieder Zwei Schulchöre sowie die Vokalensembles von Son Espases und Valldemossa treten am Folgetag ab 18 Uhr auf. Am Mittwoch, 20. Dezember, singt um 19 Uhr der Chor Universidad Abierta de Mayores, am 21. Dezember übernimmt die Musikkapelle der Bußbruderschaft Nuestra Señora de la Esperanza y la Paz die musikalische Gestaltung, und am 22. Dezember spielt das Nakama Streichquintett. Das große Weihnachtskonzert am 23. Dezember beginnt um 17 Uhr. An diesem Tag treten verschiedene Kinder- und Erwachsenenchöre, aber auch Rock- und Gospelensembles auf.