Ein Schlagersänger von der Playa de Palma auf Mallorca hat Musikgeschichte geschrieben. Als erster Ballermann-Sänger überhaupt hat es Ikke Hüftgold auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts geschafft. Passenderweise heißt das Album "Nummer eins". Das teilte GfK Entertainment am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

"Wenn eine Platte schon 'Nummer Eins' heißt, dann ist die Krone der offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eigentlich vorprogrammiert. Und tatsächlich: Ikke Hüftgold macht der Album-Hitliste nicht nur zum ersten Mal überhaupt seine Aufwartung, sondern saust auch direkt an die Spitze", so ein Sprecher von GfK Entertainment in Baden-Baden.

Ikke Hüftgold, der mit Songs wie "Ich schwanke noch" und "Bumsbar" ein Teil der Partyschlager-Szene ist, freute sich auf Instagram. In einem Video sagte er: "Leute, es ist unfassbar! Fünfzehn Jahre mache ich den Quatsch jetzt mit euch da draußen und heute ist sie da, die Nummer eins. Wahnsinn, danke!" Auf dem Video war auch zu sehen, wie der Sänger mit seinem Management, Freunden und Familie feierte. In einem anderen Video verkündete er, dass er mit dem Nummer eins-Album auf Tour gehen wird. Diese soll im Oktober dieses Jahres in Hamburg beginnen. Weitere Auftritte sind in Berlin, Hannover und Mönchengladbach geplant.

"Zwei Tage habe ich jetzt gefeiert und bisschen wat gesüffelt und jetzt sage ich nochmal danke an euch alle. Muchas gracias!", meldete sich der Ballermann-Sänger noch einmal bei Instagram zu Wort und bedankte sich bei Fans und Followern. Ikke Hüftgold hatte bereits am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teilgenommen. In diesem Jahr wird er wieder versuchen, Deutschland bei dem Wettbewerb zu vertreten. Der Sänger war auch schon bei "Promi Big Brother" dabei.