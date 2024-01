Die dritte Ausgabe des Festivals Paco de Lucía Mallorca wirft ihre Schatten voraus. Am Mittwoch, 31. Januar, fällt im Teatre Principal in Palma gewissermaßen der Startschuss: Nach einer Präsentation des diesjährigen Festivals wird die Flamenco-Gruppe Las Migas auftreten. Und dies gleich vorab: Zu Redaktionsschluss gab es nur noch ganz wenige Karten, die für 30 bis 45 Euro bei teatreprincipal.koobin.com erhältlich sind.

Las Migas, das sind die Cantaora Carolina Fernández, die Gitarristinnen Marta Robles und Alicia Grillo sowie die Geigerin Laura Pacios. Seit 18 Jahren beeindrucken sie ihr Publikum in Spanien und bei Auftritten in anderen Ländern. Im Teatre Principal in Palma präsentiert das Quartett nach einer ausgedehnten Tournee durch Europa und Amerika sein Album „Libre”, das 2022 mit einem Latin Grammy ausgezeichnet wurde.

Das Album ist eine Hommage an die Stärke der Frauen, an die Natur und an die Freiheit. Es enthält Lieder mit Anklängen an Stile wie Country, amerikanischen Pop und Urban Music, aber immer auf der Grundlage des Flamenco und der spanischen Musik, die allem einen einzigartigen Stempel aufdrückt.

Auch die Präsentation des Programms wird mit Spannung erwartet. Denn mit den ersten beiden Ausgaben hat Festivaldirektorin Soledad Bescós ein starkes Zeichen gesetzt. Auch dieses Jahr ist das Programm mit der Fundación Paco de Lucía abgestimmt, deren Vorsitzende Gabriela Canseco ist, die Witwe des vor zehn Jahren verstorbenen Gitarrengroßmeisters. Sie und ihre Tochter Antonia Sánchez werden bei dem Event anwesend sein.