Der britische Sänger und Songwriter James Blunt sowie Popmusik-Legende Tom Jones werden in diesem Jahr auf Mallorca auf der Bühne stehen. Im Rahmen der Präsentation der Konzertreihe Palma Concert Series ist am Freitagmorgen im Hotel Nivia Born Boutique der Auftritt der zwei Superstars offiziell bekannt gegeben worden. Die Künstler werden am 23. sowie am 30. Juli auf dem Open-Air-Gelände Trui Son Fusteret erwartet.

Der Kulturdezernent von Palma, Javier Bonet, sowie der Geschäftsführer der Grup Trui und Leiter Miki Jaume sowie der Direktor des deutschsprachigen Inselradios, Daniel Vulic, hatten an diesem Freitag die Details zur anstehenden Konzertreihe veröffentlicht. Ähnliche Nachrichten Flamenco für Feinschmecker: Festival Paco de Lucía in Palma startet Mehr ähnliche Nachrichten Der britische Musiker James Blunt, der Songs mit Hits wie "You're beautiful" und "Goodbye my lover" berühmt wurde, wird zum ersten Mal auf Mallorca auftreten. Sein Konzert wird am 23. Juli auf dem Trui-Son-Fusteret-Gelände stattfinden. Zugelassen sind maximal 4000 Zuschauer. Pop-Legende Tom Jones ("It's not unusual", "Sex Bomb") wird das Publikum am 30. Juli am gleichen Ort einheizen. Der Kartenverkauf beginnt am 7. Februar, Tickets sind über die offiziellen Seiten palmaconcertseries.com und elcorteingles.com erhältlich. Der Preis beginnt bei 65 Euro. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Konzerte im VIP-Premium-Logenbereich für 1500 Euro für Gruppen von 6 Personen zu erleben.