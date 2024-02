Eine legendäre Rock-Band aus früheren Jahren wird im Sommer auf Mallorca erwartet. Bei der neuen Konzertreihe "Palma Concert Series" treten neben James Blunt und Tom Jones auch die Simple Minds auf. Das teilten die Organisatoren der Firma Trui am Donnerstag mit. Die Tickets für das Konzert am 17. Juli kosten 64,80 bis 270 Euro und werden bereits verkauft.

Die Simple Minds sind eine 1978 in Glasgow gegründete schottische Musikgruppe und eine der erfolgreichsten Bands der 1980er- und 1990er-Jahre. Ab Mitte der 1980er bis in die frühen 1990er Jahre platzierten sie fünf Langspielplatten und die Single "Belfast Child" auf Platz eins der Hitparade im Vereinigten Königreich, sowie die Single "Don’t You (Forget About Me)" auf Platz eins in den USA. Die New-Wave-Band hat seit 1979 unter verschiedenen Plattenlabeln und in unterschiedlichen Besetzungen über 60 Millionen Tonträger verkauft.

Das Konzert findet auf dem Freigelände Son Fusteret vor den Toren von Palma statt. Die neue Konzertreihe richtet sich nach Angaben der Veranstalter vor allem an Urlauber. Auch Tom Jones und James Blunt sind weltbekannte Sänger.