„Only the Best” ist eine neue Ausstellung von Nils Burwitz in Deià überschrieben. Sie wird diesen Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Galería Sa Tafona im Belmond Hotel La Residencia eröffnet. Bis 22. April sind dort erstmals öffentlich gezeigte Bilder – Malerei und Grafiken – des 83-jährigen Künstlers zu sehen.

Die Galerie ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Burwitz, der seit 1976 in Valldemossa lebt, ist mit Werken unter anderem in der Albertina in Wien, dem Museum Ludwig in Köln, dem British Museum und dem Victoria and Albert Museum in London vertreten.