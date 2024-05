Der Countdown für "Music & Talk" läuft. Am Mittwoch, 29. Mai, findet die Show des Songwriters und Produzenten Willi Meyer im Teatre Escènic in Campos auf Mallorca statt. Ein besonderer Gast wird Moderatorin und Insel-Residentin Collien Ulmen-Fernandes sein. Mit dabei ist auch Meyers Band: die Geigerin Soriana Ivaniv, Schlagzeugerin Patti Ballinas, Sängerin Silke Hamann, Keyboarder Richard Vinton und Brahm Haidl, der diesmal Gitarre spielt. Denn den Bass übernimmt an diesem Abend Ian Breck Stewart, der 35 Jahre lang Bassist des Musicals Starlight-Express in Bochum war.

Auch Gäste gehören zum Konzept der Show. Unter ihrem neuen Künstlernamen Marie Lane hat DSDS-Gewinnerin Marie Wegener neue musikalische Wege eingeschlagen. Mit Meyer und Band wird sie drei Cover-Songs singen. Ein alter Bekannter Meyers ist der Schauspieler und Mallorca-Resident Yo Petit. Gemeinsam werden sie eine deutsche Version des Cat-Stevens-Songs „Father and Son” vortragen, Text: Willi Meyer. Ein weiterer Künstler ist Entertainer und Musiker Andreas Max Martin, der mit seinem Gastgeber zwei seiner Songs spielen wird.

Lange Zeit fehlte ein weiteres Bild auf dem Plakat. Stattdessen war ein weißes Rechteck mit schwarzem Fragezeichen zu sehen. Jetzt wurde es durch das Foto von Collien Ulmen-Fernandes ausgetauscht. „Ich wollte ganz sicher sein, dass Collien wirklich kommen kann”, erklärt Meyer.

Kennengelernt hat er die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin in seinem Tonstudio in Llucmajor. „Ich habe mit Collien die Voice-Over zu ihrer SWR-Dating-Show ,Stadt + Land = Liebe’ aufgenommen”, erzählt Meyer. „Wir waren vier Tage im Studio, da lernt man sich gut kennen. Sie lebt nun mit ihrer Familie, dem Schauspieler Christian Ulmen und zwei Kindern auf Mallorca. Logisch, dass ich sie zu ,Music & Talk’ einlud, und sie sagte gleich zu.” Dass der Fotoausschnitt auf dem Plakat trotzdem so lange frei blieb, hat einen einfachen Grund: Termine. Ulmen-Fernandes drehte bis zuletzt für „Das Traumschiff”. In der ZDF-Serie spielt sie die Bordärztin Dr. Jessica Delgado. Mithin kommt sie quasi direkt vom Set ins Teatre Escènic.

Nur einen Tag zuvor, am Dienstag, 28. Mai, strahlt das ZDF um 0.10 Uhr den Dokumentarfilm „Das KI Manifest” der Regisseurin und Autorin Paulina Bietz aus. In der Doku schließen sich vier Filmschaffende einen Tag lang ein, um ein Manifest für die Zukunft des Films zu schreiben, und Ulmen-Fernandes ordnet das Geschehen als Erzählerin ein. Die Dokumentation ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Die Moderatorin und Schauspielerin wird also viel zu erzählen haben, wenn Meyer sie auf die Bühne holt. Genau genommen so viel, dass ein „Music & Talk” gar nicht ausreicht. Schon mit 15 Jahren zog die heute 42-jährige gebürtige Hamburgerin aus dem Elternhaus aus, begann eine Karriere als Model, moderierte zahlreiche TV-Sendungen, darunter von 2003 bis 2015 beim Jugend- und Musiksender VIVA, tritt seit 2003 als Schauspielerin im Fernsehen auf und ist obendrein Autorin von Kolumnen und Büchern, um nur einmal in ganz groben Schritten durch ihre Biografie zu hasten. So viel ist klar: Es wird interessant.

Die Show im Teatre Escènic beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet bei Reservierung 20 Euro (per Mail an tickets@audiovisionpalma.com), an der Abendkasse 25 Euro.