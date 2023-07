Es ist wohl eine Horrorvorstellung für die meisten Mallorca-Urlauber: bei der Fincavermietung abgezockt zu werden. Davon kann jetzt auch die Moderatorin und Mallorca-Residentin Collien Ulmen-Fernandes ein Lied singen. Anstatt mit ihrer Familie ein paar schöne Tage in einer Ferienimmobilie zu verbringen, ist sie um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Das hat sie am Sonntagabend, 23. Juli, in der Sendung SternTV erzählt. Sie wolle mit ihrer Geschichte auf das Thema aufmerksam machen und auch andere Urlauber warnen, sagte sie. Dabei habe das Fake-Angebot täuschend echt gewirkt und die Betrüger seien besonders perfide vorgegangen.