Schon viele Jahre lebt James Blunt hautsächlich auf Ibiza, doch erst jetzt kommt er zum ersten Mal nach Mallorca. Gleich mit seinem ersten Album „Back to Bedlam” und dem Song „You're Beautiful” hatte der Sänger und Songwriter 2005 seinem fulminanten internationalen Durchbruch. Mit seinem ungestylten Image, seinen tiefblauen Augen und seiner Falsettstimme, die von Millionen von Menschen als Klingelton verwendet wird, ließ der Brite seine Vergangenheit als Blauhelmsoldat im Kosovo hinter sich und betrat die Musikwelt durch die große Tür.

20 Jahre und mehr als 33 Millionen verkaufte Tonträger später hat er seinen großen Erfolg überlebt, ohne sich von einer Musikindustrie verheizen zu lassen, die Idole so schnell verschlingt, wie sie sie hervorbringt. Im Rahmen der neuen Konzertreihe Palma Concert Series tritt Blunt am Dienstag, 23. Juli, auf dem Freilichtgelände Trui Son Fusteret in Palma auf.

Mallorca Magazin: Musik hat mit irrationalen Gefühlen zu tun. Können sie trotzdem erklären, warum die Leute „You're Beautiful” so sehr mochten?

James Blunt: Ich denke, weil die Idee, an einem Fremden vorbeizugehen und sich zu fragen, ob er der Richtige ist, aber nicht den Mut zu haben, ihn anzusprechen, eine Geschichte ist, die jeder nachempfinden kann.

MM: Hatten Sie während Ihres kreativen Prozesses einen Hit im Sinn?

Blunt: Ja.

MM: Verspüren Sie den Druck, einen weiteren solchen Hit zu schaffen?

Blunt: Nein. Ein Song ist alles, was man braucht.

MM: Wie beschwört James Blunt die Musen?

Blunt: Ich fühle sie stark und übertrage diese Emotion dann in die Musik.

MM: Ohne Ihre kreative Handschrift aufzugeben, weisen Ihre neuesten Songs eine größere musikalische Vielfalt auf. Brauchten Sie eine Veränderung?

Blunt: Ich habe mit verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet, die unterschiedliche Klangwelten einbrachten. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir verschiedene Songs angehört, die mich ebenfalls inspiriert haben.

MM: Welche Künstler sind für Sie nach wie vor eine Quelle der Inspiration?

Blunt: The Weeknd.

MM: Der Sänger und Songwriter The Weeknd ist sehr aktiv auf Twitter, jetzt X. Ein spanischer Journalist hat dieses soziale Netzwerk als Bar für Säufer bezeichnet. Ist das zu kurz gegriffen?

Blunt: Soziale Medien sind eine schreckliche Sache, die reale Welt ist ein viel besserer Ort.

MM: Bekommen Sie nicht kalte Schweißausbrüche, wenn Sie an Ihren Einsatz im Kosovo-Krieg denken?

Blunt: Nein. Aber ich sehe mit Traurigkeit, dass wir als Menschen nicht aus der Vergangenheit lernen und weiterhin die Aggression dem Frieden vorziehen.

MM: Welchen Sinn haben Kriege im 21. Jahrhundert?

Blunt: Er zeigt, wie unzivilisiert wir wirklich sind. Wie die Gier und das Ego unserer Politiker die gesamte menschliche Natur widerspiegeln und wie wir als Spezies dem Untergang geweiht sind.

MM: Wie gehen Sie generell mit Kritik um, versuchen Sie sie zu nutzen oder ignorieren Sie sie?

Blunt: Wenn ich mich auf die ein oder zwei Leute konzentrieren würde, die online schlechte Dinge über mich gesagt haben, anstatt auf die Millionen, die meine Musik gekauft haben oder zu meinen Konzerten gekommen sind, dann wäre ich wütend. Wenn man dann die Negativität ins rechte Licht rückt, ist es leicht zu lachen.

MM: Leben Sie das Leben, das Sie sich vorgestellt haben?

Blunt: Nein, ich wollte ein Rockstar in einer Rockband sein und E-Gitarre spielen. Aber man braucht Freunde, um in einer Band zu sein.

MM: Auf welchen von all den unnötigen Luxusartikeln würden Sie niemals verzichten?

Blunt: Ich habe ein Tuk-Tuk (motorisiertes, dreirädriges Fahrzeug; Anm. d. Red.) aus Thailand in meinem Haus auf Ibiza. Ich benutze es jeden Tag, um meine Kinder zur Schule zu bringen, und es macht uns allen viel Freude.

Die Konzerte der Palma Concert Series: Den Startschuss geben am Mittwoch, 17. Juli, die Simple Minds. Am Dienstag, 23. Juli, tritt James Blunt in Son Fusteret auf, eine Woche später, am 30. Juli, ist dort Tom Jones zu Gast, und am Dienstag, 6. August, setzt Popstar Anastacia den Schlusspunkt des Festivals. Tickets von 64,80 bis 270 Euro sind bei sonfusteret.janto.es erhältlich.