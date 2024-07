Bis 2021 war sie auf Mallorca und in Österreich, Deutschland und der Schweiz vielen nur als die Schlagersängerin Antonia aus Tirol bekannt. Doch ihre heimliche Leidenschaft, die Rockmusik, führte dazu, dass die erfolgreiche Sängerin jetzt einen kompletten künstlerischen Wandel vollführte, worüber MM bereits im Januar bereichtet hatte. Als Rockmusikerin schafften es ihre Debütsingle "What a Night" und der Song "My Lord" in Top 10 der internationalen Charts und wurden in Mexiko mit Gold ausgezeichnet.

Im Jahr 2020 verabschiedete sich die Sängerin als Antonia aus Tirol nach 20 Jahren für immer von ihren Auftritten am Ballermann. Doch nun feiert sie als Antonja mit ihrer Band ihr Comeback auf Mallorca. Ihre Konzerte spielt sie jeden Donnerstag in Algaida im "Los Ultimos Mohicanos", einer Rockbar mit amerikanischem Flair, nur zehn Minuten von Palma entfernt. Ähnliche Nachrichten Sängerin Antonja über ihren künstlerischen Wandel von Schlager- zu Rockmusik und Harley-Fahren auf Mallorca In den letzten Wochen wurde für Antonja und ihre Band extra die Open Air Fläche vor dem Lokal umgebaut, die Bühne vergrößert und alle Genehmigungen für diese Eventserie eingeholt. Es gibt neue erhöhte Sitzflächen. Einlass ist ab 19:30 Uhr, Konzertbeginn 21:30 Uhr. Antonja verspricht neben ihren eigenen Rockhits eine musikalische Zeitreise durch den Rock’n Roll. Deswegen auch der Name "Generation Rock" für junge und junggebliebene Fans der rockigen Musik. Antonja selbst sagt, "Ich stand und stehe immer noch auch weltweit auf ganz großen Bühnen, aber ich liebe es, das Publikum zu sehen und zu spüren und genau das ist im 'Los Ultimos Mohicanos' möglich". Dem fügte sie hinzu: "Und was mich besonders freut, ist, dass ich ganz tolle Musiker als meine Band und Techniker hier auf der Insel gefunden habe. "Es sind Einheimische und hier Lebende, ein tolles Team, das jede Woche mit mir Vollgas geben wird." Mit ihrem Lebensgefährten Peter Schutti, der zugleich auch der Manager der Künstlerin ist, wohnt Antonja auf einer Finca neben einer Olivenplantage zwischen Felanitx und Manacor. Auf ihrer Harley Davidson fährt sie regelmäßig ihre Runden auf der Insel.