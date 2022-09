Das Weingut José L. Ferrer im angestammten Winzerdorf Binissalem im Zentrum von Mallorca hat am Freitagabend mit rund 460 geladenen Gästen den erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Weinlese gefeiert. Bei Live-Musik wurde den Anwesenden unter freiem Himmel das traditionelle Weinlesegericht „Fideus de Vermar" serviert. Es handelt sich um einen deftigen, scharf gewürzten Nudeleintopf mit gekochtem Lammfleisch. Dazu wurden reichlich Weine der eigenen Produktion gereicht, unter anderem der ökologische Rosé "Pedra de Binissalem", der weiße "Veritas Blanc" und die rote Ciranza, Jahrgang 2017.

„Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Weinlese", sagte Bodega-Inhaber José Luis Ferrer. Insbesondere der heiße und extrem regenarme Sommer habe an den Trauben so gut wie keinerlei Befall durch Pilze und Schädlinge aufgekommen lassen. "Es sind sehr gesunte Früchte von bester QualitÄat". Hinzu komme, dass gerade die weißen Rebsorten reichlich Ertrag gebracht hätten. In dieser Woche werden noch einige letzte Rebzeilen mit roten Sorten abgeerntet. „Aber es ist nicht mehr viel, was wir noch abernten müssen.“ Die Lese sei so gut wie erledigt.

Die Gäste waren auf dem Anwesen am Dorfeingang zunächst mit Sekt und Most begrüßt worden. Dazu spielte eine Kapelle Dixieland und anderen klassischen Jazz. Später nahmen die Geladenen an langen, eingedeckten Tischreihen Platz. Sie wurden bewirtet mit Käse und Trauben, daraufhin folgte die Suppe, anschließend gab es geeiste Mandelmilch mit Bunyols, dem mallorquinischem Krapfengebäck. „Das ist ein schlichtes Menü", hatte José Luis Ferrer angkündigt, „aber mit reichlich Tradition.“ Insbesondere der opulente Eintopf diente in Binissalem stets dazu, die Winzer nach der harten Arbeit in den Weinfeldern wieder zu Kräften kommen zu lassen.

Die Bodega José L. Ferrer ist eine der größten und dienstältesten der Insel. Sie war 1931 vom gleichnamigen Großvater des heutigen Eigentümers gegründet worden. Mittlerweile sind auch die drei erwachsenen Kinder des Inhabers, José, María und Oscar, in dem Familienbetrieb aktiv. Das Weingut war auch eines der Pioniere in Sachen Sektproduktion. Ein Sekt, mit dem die Familie in wenigen Jahren auf das 100-jährige Bestehen des Unternehmens anstoßen möchte.