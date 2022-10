Stöbern, handeln, kaufen und dabei auch noch etwas Gutes tun können Sie an diesem Wochenende auf Mallorca. Der Club Elsa veranstaltet – schon seit 30 Jahren – einen riesigen Benefizflohmarkt in Palmas Velodrom. Es werden viele gebrauchte Sachen von Spielzeug und Kleidung über Dekoartikel bis zu Schuhen und Büchern angeboten. Der Eintritt kostet einen Euro und der Flohmarkt wird drei Tage lang aufgebaut sein, von Freitag bis einschließlich Sonntag, 28. bis 30. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Velodrom in Palma. Alle Erlöse fließen in die gemeinnützige Arbeit des Clubs Elsa, der jeden Mittwoch in der Calle Soló unweit vom Pueblo Español in Palma eine Essens- und Kleidungsausgabe für Bedürftige ausrichtet.

Seit dieser Woche läuft das international bekannte Evolution Film Festival Mallorca. Bis nächste Woche Dienstag, 01. November, werden an vielen verschiedenen Spielorten in Palma großartige Filme gezeigt und Europapremieren gefeiert, wie zum Beispiel im Cinecuitat, in der Sala Augusta und im Teatre Principal. An diesem Wochenende, 29. und 30. Oktober, wird in Port Adriano auch wieder das beliebte Autokino veranstaltet. Alle Infos zum Programm und Tickets finden Sie hier.

Ruhezonen statt Autos und Bäume statt Abgase: Nach monatelangen Baustellen ist die Calle Nuredduna in Palmas Zentrum nun ein verkehrsberuhigter Bereich. Und das wird am Freitag, 28. Oktober, groß gefeiert! Ab 17 Uhr gibt es ein Programm für Kinder, danach verwandelt sich die neue Fußgángerzone in eine Nordic-Walking-Route für Sportbegeisterte. Es wird auch noch Aufführungen, Musik und Essensstände geben.

Der Norden Mallorcas wird an diesem Wochenende zu einer einzigen Zirkusbühne. 18 Kompanien werden beim diesjährigen Zirkusfestival "Circaire" in Alcúdia auftreten. Es wird jongliert, getanzt, gelacht und das Programm spricht große und kleine Menschen gleichermaßen an. Ausgerichtet wird das Festival von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Oktober, das gesamte Programm finden Sie hier. Die Tickets kosten zwischen 3 und 10 Euro, die meisten Aufführungen sind kostenlos.

Nur noch an diesem Freitag, 28. Oktober, haben Sie die Möglichkeit, sich zum Sparpreis durch viele Restaurants in der Gemeinde Calvià zu probieren. Die Gastro-Messe "Mostra de Cuines" wird am Freitag ab 12 Uhr in Cas Català, Bendinat, Illetes, Portals Nous, Costa d’en Blanes und Son Caliu ausgerichtet. Die Menüs bestehen aus drei Gängen plus Getränk, kosten maximal 18 Euro und am besten sollten Sie vorab einen Tisch reservieren. Diese Restaurants nehmen an der Gastro-Messe teil.

Eine mallorquinische Band, die die Musik von Pink Floyd lebt, liebt und covert – das ist "The Other Side" und sie treten am Freitagabend, 28. Oktober, ab 21 Uhr im Auditorium Palma auf. Karten kosten 38 Euro pro Person und sind unter anderem online erhältlich.