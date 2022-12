Ein Erlebnis wie in Deutschland: Der Weihnachtsmarkt in Puerto Portals besticht vor allem durch seine mit Tannenzweigen geschmückten Holzbuden. Bis zum 7. Januar kann man dort jetzt donnerstags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags bis 22 Uhr seinen Glühwein vor der Hafenkulisse genießen. Der Eintritt ist kostenlos. Neben den typischen Ständen, an denen man Baumschmuck oder gebrannte Mandeln kaufen kann, bietet der Weihnachtsmarkt außerdem ein vielseitiges Angebot an Entertainment, um die ganze Familie in Festtagsstimmung zu bringen. So kann am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr dem Chor von Son Dameto gelauscht werden.

Ähnliche Nachrichten Diese zehn Traditionen gehören zu Weihnachten auf Mallorca Am Samstag, 17. Dezember, animiert die Xmas Marching Band die Besucher ab 13 Uhr zum Mitsingen und am Sonntag, 18. Dezember, präsentiert die Zirkusschule Circo Stromboli ihre Akrobatikkünste um 18 Uhr auf der Plaza Capricho. Ein besonderes Highlight ist die Eisbahn, auf der am Donnerstag, 22. Dezember, eine Ice Party mit Kinderanimation angeboten wird. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr auf der Plaça Major. Am Tag vor Heiligabend, Freitag, 23. Dezember, werden die kleinsten der Familie um 17 Uhr zu Weihnachtselfen ausgebildet und lernen, wie Magie funktioniert. Der Weihnachtsmarkt von Puerto Portals hat eine lange Tradition. Er gilt als einer der schönsten auf der Insel. Umrahmt wird er bekanntlich von zahlreichen Restaurants und Luxusyachten. Weitere Information zum Programm und den Verkaufsständen hier.