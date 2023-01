Flirten, daten und sich vielleicht sogar verlieben – in einem Hotel auf Mallorca! Die VOX-Serie "First Dates Hotel" ist ein Format, das Singles in eine gemeinsame Unterkunft einlädt und Blind Dates organisiert. Zum ersten Mal wurde die neue, vierte Staffel auf Mallorca gedreht. Die ersten Folgen laufen ab dem 6. Februar 2023 um 20.15 Uhr bei VOX. Acht Wochen lang wird immer montags eine neue Folge gezeigt. Gastgeber ist Moderator Roland Trettl, der selbst schon auf Mallorca gelebt hat, wie die RTL-Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

"Für mich ist Mallorca grundsätzlich schon mal perfekt, weil ich schon sieben Jahre auf Mallorca gelebt habe. Es ist sozusagen 'meine' Insel, ich fühle mich hier wohl und möchte dieses Wohlfühlen auch an meine Gäste weitergeben. Natürlich ist es auch für unsere deutschen Gäste die Insel, die am meisten besucht wird, beim Thema Kulinarik richtig gut ist und natürlich mit tollen Wetter besticht. Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass Mallorca einen ganz besonderen Geruch und ein ganz besonderes Licht hat – das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben", sagt der Moderator, der schon seit 2018 durch das Format führt. Für die Dating-Doku checken Singles auf Mallorca in ein Hotel ein. Gedreht wurde in dem Landhotel Posada d'es Molí vor den Toren Palmas. "Hier treffen die Liebessuchenden bei romantischer Atmosphäre nicht nur auf die anderen Singles, sondern auch auf ihr persönliches Blind Date, das sie bei einem Abendessen besser kennenlernen dürfen", beschreibt es der Sender. Wenn es funkt, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden, um am nächsten Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren. Ob die Teilnehmer auf Mallorca ihre große Liebe finden, können Zuschauer ab dem 6. Februar bei VOX sehen.