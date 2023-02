Flirten, daten und sich vielleicht sogar verlieben – in einem Hotel auf Mallorca! Die VOX-Serie "First Dates Hotel" ist ein Format, das Singles in eine gemeinsame Unterkunft einlädt und Blind Dates organisiert. Am Montagabend, 6. Februar, läuft ab 20.15 Uhr auf VOX die erste Folge der vierten Staffel, die zum ersten Mal auf Mallorca gedreht wurde. Gastgeber ist Moderator Roland Trettl, der selbst schon auf der Insel Resident war, wie die RTL-Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Er und sein Team begrüßen "einsame Herzen, auf der Suche nach Liebe", heißt es in der Programmbeschreibung.

Mit dabei sind Anja (30) und Philipp (28), Dirk (60) und Corina (55), die gemeinsam mit ihrer Tochter Jascha (20) angereist ist und auf Nico (23) treffen wird. Gedreht wurde die Dating-Doku vor den Toren Palmas im Landhotel Posada d'es Molí. Es ist ein romantisches, rustikales Hotel mit 22 Zimmern, das auf einem Familienbesitz aus dem Jahr 1897 errichtet wurde. Nur 15 Minuten von der Inselhauptstadt entfernt, zeichnet sich das Hotel vor allem durch seine großzügige Gartenanlage auf 50.000 Quadratmeter aus. Außerdem gibt es einen Swimmingpool und ein hoteleigenes Restaurant. An diesen Tischen treffen die Singles aufeinander und lernen sich kennen. Laut Moderator Roland Trettl ist die Insel ein perfekter Ort zum Verlieben: "Für mich ist Mallorca grundsätzlich schon mal perfekt, weil ich schon sieben Jahre auf Mallorca gelebt habe. Es ist sozusagen 'meine' Insel, ich fühle mich hier wohl und möchte dieses Wohlfühlen auch an meine Gäste weitergeben. Natürlich ist es auch für unsere deutschen Gäste die Insel, die am meisten besucht wird, beim Thema Kulinarik richtig gut ist und natürlich mit tollen Wetter besticht. Was ich auf Mallorca immer wieder erkenne ist, dass Mallorca einen ganz besonderen Geruch und ein ganz besonderes Licht hat – das sind alles Dinge, die dabei helfen, sich noch leichter zu verlieben", sagt der Moderator, der schon seit 2018 durch das Format führt. Für die Dating-Doku checken Singles auf Mallorca in ein Hotel ein. "Hier treffen die Liebessuchenden bei romantischer Atmosphäre nicht nur auf die anderen Singles, sondern auch auf ihr persönliches Blind Date, das sie bei einem Abendessen besser kennenlernen dürfen", beschreibt es der Sender. Wenn es funkt, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden, um am nächsten Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren. Ob die Teilnehmer auf Mallorca ihre große Liebe finden, können Zuschauer am Montagabend ab 20.15 Uhr bei VOX sehen.