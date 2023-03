Nach dem Hype um das Trendgebäck "New York Roll" sieht eine mallorquinische Bäckerei nun den Ruf des traditionellen und auf Mallorca beliebten Schmalzgebäcks Ensaimada in Gefahr. "Die Ensaimada, der Star unter den mallorquinischen Backwaren, ist das identitätsstiftendste Gebäck, das wir haben", sagt Joan Seguí, Inhaber des Forn Sant Francesc in Inca. Darum will die mallorquinische Bäckerei nun zurückschlagen und sein eigenes Trendgebäck ganz im Stile des "New York Roll" kreieren. Nur eben mit Ensaimada statt Croissant und Donut.

Das Forn de Sant Francesc hat auf seinem Instagram-Account ein Foto gepostet, das die sogenannte "MallorcaRoll" zeigt, in der eine Ensaimada mit Kinder Bueno-Füllung zu sehen ist. Die Aktion ist allerdings mit einem Augenzwinkern zu betrachten: Ob das Gebäck in dieser Form letztendlich wirklich verkauft wird, bleibt zu aber zu bezweifeln. "Ich beglückwünsche meine Kollegen zu ihrem Erfolg, aber ich bleibe dann noch lieber bei der allseits bekannten Schmalzschnecke", erklärt Bäckermeister Joan Seguí gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Lange Schlangen für Trendgebäck Wer in den vergangenen Tagen in Palma unterwegs war und das neue Trendgebäck probieren wollte, musste sich vor allem in Geduld üben. Aufgrund des Hypes bildeten sich lange Schlangen vor der französischen Bäckerei "Maison Legrix". Die "New York Roll" ist nach wie vor der letzte Schrei auf den sozialen Netzwerken und ist vor allem durch Videos auf TikTok bekannt geworden. Sie sind eine Mischung aus Croissants und Donuts. Der Teig kommt gefächert und knusprig daher und er ist gefüllt mit Cremes in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zur Auswahl stehen Schokolade, Vanille, Himbeere oder gesalzenem Karamell. Die französische Bäckerei "Maison Legrix" ist die erste, die das Trendgebäck nach Palma geholt hat. Sie liegt im Herzen der Altstadt im Carrer de l’Argenteria 2 in Palma, direkt hinter der Kirche Santa Eulàlia.