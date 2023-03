Zu den Feierlichkeiten des 35-jährigen Bestehens des Deutschen Facharztzentrums (DFZ) in Santa Ponça, lädt das gesamte Team alle Interessierten, Patienten und Freunde des Hauses am Samstag, 1. April, zu einem Tag der offenen Tür ein.

Von 12 bis 16 Uhr kann die renovierte Praxis in der Avinguda del Rei Jaume I, 100 in Santa Ponça besichtigt werden. Bei Häppchen und einem Glas zum Anstoßen wird der neue Fachbereich der ästhetischen Chirurgie mit den drei renommierten Experten aus Deutschland vorgestellt und der Standort der neuen Klinik in Palmanova bekannt gegeben, die im Juli eröffnen wird.

Dr. Andreas Leonhard, medizinischer Direktor und Facharzt für Innere- und Sportmedizin, blickt voller Vorfreude auf das Event: „Wir freuen uns auf jeden, der kommt und gemeinsam mit unserem Praxisteam und den Ärzten das Bestehen des Deutschen Facharztzentrums auf Mallorca feiert.”

Das Deutsche Facharztzentrum steht sowohl ausländischen Residenten, als auch deutschen Urlaubern das ganze Jahr mit medizinischem Rat zur Seite. Mit Standorten in Peguera, Santa Ponça und bald auch Palmanova bietet das DFZ diverse Fachärzte und Leistungen in deutscher Sprache.