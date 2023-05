Immer am 28. Mai feiern Burger-Fans auf der ganzen Welt den Internationalen Tag des Hamburgers. Wer also am kommenden Sonntag auf der Baleareninsel unterwegs ist, kann dies zum Anlass nehmen, um das gebührend zu feiern. Wir stellen elf Restaurants vor, wo Ihnen mit Sicherheit das Wasser im Munde zusammenläuft.

La Nueva Burguesa

Das Restaurant bietet eine große Auswahl an Burgern mit hausgemachten Saucen und ausgefallenen Kreationen. Das kleine und gemütliche Lokal befindet sich in Palmas Gastro-Viertel Santa Catalina auf der Carrer de Sant Magí. Das Lokal hat von montags bis samstags zwischen 12.30 und 15.30 Uhr sowie von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Tischreservierungen können telefonisch unter 871509530 gemacht werden.

Brox

Veganer und Käseliebhaber schweben hier im siebten Himmel. Generell gilt:Die Restaurantkette hat für alle Gaumen etwas zu bieten. Als Grundlage jedes Burgers dient das Brioche-Brot. Belegt wird es wahlweise mit knusprigem Speck, Entenleberpastete, Nachos mit Mozzarella, Ziegenkäse, Trüffelhonig, gegrillter Sobrassada oder aber auch als mit veganem Brot, Linsenbratling und veganem Pesto. In Palma gibt es gleich zwei Restaurants: Eines befindet sich in Santa Catalina auf der Avinguda de l'Argentina und auf den Avenidas Avinguda Joan March.



Raimundo

Ein Restaurant befindet sich auf der Einkaufsstraße Blanquerna, ein weiteres auf der Plaça de Raimundo Clar in Palma. Neben der italienischen, mexikanischen, mallorquinischen und schweizerischen Burger-Variante, hat der Gast auch vegane und vegetarische Optionen. Empfehlenswert sind auch die Nachos.

Badal Burger

Sich selbst einen Burger bauen: Das ist in den zwei Restaurants in Palma möglich. Auf der Speisekarte kann der Gast zwischen der Brotsorte, der Größe, den Zubereitungsgrad des Fleisches sowie die Beilagen wählen. Wer dazu keine Lust hat, kann sich auch von den Spezial-Burger-Angeboten inspirieren lassen. Badal Burger hat zwei Standorte in Palma. Eines befindet sich an der Plaça Comtat del Rosselló und das andere im Polígono Son Rossinyol.



Buco

In Palma gibt es gleich zwei Filialen des Burgerladens. Eines befindet sich in Palma auf der Straße Rúben Dario, das andere auf der Straße Vicari Joaquim Fuster. Der Gast kann zwischen verschiedenen Kreationen wählen. Beliebt ist unter anderem der "Buco Burger" mit Rindfleisch, Schweinelenden, Barcecue-Sauce, knusprigem Speck, Emmentaler-Käse, Ei, Kohl, Möhren und Sriracha-Mayonese.



Doze

Die im amerikanischen Stil eingerichteten Hamburger-Bars in Llucmajor und Campos bieten eine abwechslungsreiche Speisekarte. Neben den typischen Varianten mit Rind-, Hühner- oder Schweinefleisch gibt es auch ausgefallene Burger, belegt mit Hirsch- oder Kamelfleisch.

Es Forn Café

Das kleine aber feine Restaurant befindet sich auf der Plaça Major in Selva. Dort gibt es unter anderem Burger-Kreationen mit hausgemachten Rindfleisch oder knusprigem Hähnchen. Auch Veganer und Vegetarien kommen hier nicht zu kurz.

Burger und Tacos

Das im amerikanischen Stil der sechziger Jahre eingerichtetes Lokal auf der Gran Via Colom in Inca bietet eine umfangreiche Speisekarte mit Fleisch- und vegetarischen Hamburgern. Außerdem findet der Gast noch mexikanische Tacos und weitere Tex-Mex-Gerichte.



Mandinga's food & drink

Wer in Inca unterwegs ist, sollte unbedingt einen kurzen Abstecher in das trashige Mandinga's machen. Bekannt ist das Lokal mit den beschmierten Wänden vor allem für seine saftigen Smash-Burger ("zerdrückter Burger") und ausgefallenen Pommes-Kreationen. Zudem kann man sich die Zeit beim Kicker spielen vertreiben.



The Royal Burger

Die Adresse für Burger-Liebhaber, die in Cala Bona (Son Servera) wohnen oder dort zu Besuch sind. Das Lokal befindet sich in Meeresnähe und bietet eine umfangreiche Auswahl an Burgern, auch vegane Optionen sind wählbar.



Fat Sam's

Die saftigen Hamburger sind eines der Hauptmerkmale dieses Lokals im amerikanischen Stil, das sich in der touristischsten Gegend von Santa Ponça (Avinguda del Rei Jaume I) befindet. Darüber hinaus schmücken lebensgroße Figuren von Stars wie Marilyn Monroe und Elvis Presley das Lokal, das auch einen Blick auf das Meer bietet.