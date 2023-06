Eine in Mercadona-Supermärkten auch auf Mallorca verkauft Antifaltencreme wird von fachlich kompetenter Seite derzeit über den grünen Klee gelobt. Die Hautärztin Leire Barrutia erklärte jetzt in einem Youtube-Video die Vorzüge des für sieben euro angebotenen Erzeugnisses. In diesem Erzeugnis findet sich unter anderem die Vitamine C und E.

Das Produkt bewirkt bei schon älteren Zeitgenossen, dass die Haut straffer und jünger aussieht. Es enthält spezielle Antifaltensubstanzen, darunter Hyaluronsäure, und hat einen seidigen Glanz. Der Ärztin zufolge eignet es sich für jeden Hauttypus. Auch Veganer können diese verwenden, da Tierprodukte bei der Herstellung nicht verwendet wurden.