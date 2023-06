Wer auf dem spanischen Festland oder aber auch auf Mallorca unterwegs ist, kommt nicht drumherum, mindestens einmal authentische Tapas zu probieren. Bei einer Tapa handelt es sich um ein landestypische Appetithäppchen, das in Bars und Restaurants üblicherweise zu Wein, Bier und erfrischenden Kaltgetränken erreicht wird. Anlässlich des Welttages der Tapas, der am 15. Juni gefeiert wird, empfiehlt die MM-Redaktion sieben Lokale in der Inselhauptstadt Palma, in denen es besonders mundet.

Can Toni

Das Can Toni ist eines der emblematischsten Lokale in Palma. Das dörflich wirkende Restaurant glänzt vor allem mit seinen mallorquinischen Rezepten und einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen spanischen Tapas. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Garnelen in Knoblauchöl, "Gambas al ajillo", gefüllte Kroketten, Kartoffelecken "Patatas Bravas", Datteln im Speckmantel oder gegrillte Paprikaschoten "Pimientos de Padrón". Auch frisch gebackenes Brot mit Knoblauchcreme Aioli und Oliven dürfen natürlich nicht fehlen. Dazu gibt es eine Auswahl an verschiedenen mallorquinischen Weinen und edlen Tropfen vom Festland. Wer etwas mehr Appetit mitbringt, hat im Can Toni auch die Möglichkeit im Holzofen gebackene mallorquinische Fleischspezialitäten wie das Spanferkel "Porcella" zu probieren. Das Restaurant Can Toni befindet sich an der Costa de Santa Creu, direkt an der Ecke zum Carrer de Sant Llorenç unweit der exklusiven Gasse Sant Feliu und dem Borne. Auch das Museum Es Baluard ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Café La Lonja

Das Café La Lonja ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Bei der historischen Bar mit der rustikalen Einrichtung handelt es sich um eines der ältesten Lokale im Lonja-Viertel, das sich in unmittelbarer Nähe zu Palmas Fischbörse und dem Hafen befindet. Das Etablissement ist eine gleichauf beliebte Adresse bei Stammgästen, Residenten und Urlaubern. Auf der kleinen aber feinen Speisekarte kann der Gast zwischen Erfrischungsgetränken, Weinen, Cocktails und verschiedenen Tapas wählen, zum Beispiel der spanische Kartoffelsalat "Ensaladilla rusa", pikante Würstchen oder Trampó. Auch ein wechselndes Mittagsmenü findet sich auf der Speisekarte.

Ombu

Die Tapas-Bar Ombu liegt direkt am Passeig Born im Herzen von Palma. Ombu Tapas Bar & Cocktails gehört zur Gruppe des Forn Projekts von Carlos und Christian Baqués. Das Konzept vereint ausgefallene Tapas-Kreationen, inspiriert durch eine kulinarische Reise um die Welt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Hähnchen-Pistazien-Kroketten mit Curry-Mayonnaise, Mini-Cornet gefüllt mit Thunfish, Wasabi und saurem Apfel, Kartoffelecken mit Sobrassada-Wurst und Schwarzes Alioli oder Gebratene Auberginen mit scharfer Sauce, Parmesancreme, Pinienkernen und Basilikumöl. Mittlerweile gibt es auch einen Ableger im Santa-Catalina-Viertel.

Quina Creu

Diese Tapas-Bar befindet sich im Carrer de la Corderia in der Innenstadt von Palma. Dort gibt es alles, was das Tapas-Herz begehrt. Der Gast kann sich im Quina Creu durch echte Klassiker probieren: Patatas Bravas, Pimientos de Padrón, Kroketten gefüllt mit iberischem Schinken, gegrillter Oktopus, Knoblauch-Garnelen oder spanischer Kartoffelsalat stehen zur Auswahl. Für den großen Hunger gibt es unter anderem T-Bone-Steak, Burger, Spare Ribs mit Chimichurri-Sauce oder aber auch Hummer, Wolfsbarsch und Lachs.

Bar Espanya

Die im Herzen von Palma gelegene und etwas versteckte Tapas-Bar ist in der mallorquinischen Szene eine bekannte Adresse. Nur wenige Meter von der Plaça Major entfernt, befindet sich diese rustikale Bar. Die Tapas sind dort weniger nur Appetithäppchen, sondern werden teils auf großen Tellern ("Ración") direkt an der Bar gereicht. Besonders bekannt ist die Tapas-Bar für ihre Tortilla de Patatas (Kartoffelomelett).

La Bóveda

Die Tapasbar in Palmas Altstadt ist seit vielen Jahren eine beliebte Adresse für die spanischen Appetithäppchen. Vor allem deutsche Urlauber und Residenten kehren dort gerne ein. Empfehlenswert sind die aromatischen Schinken, die von einem Experten mit einem langen, scharfen Messer frisch von der Haxe geschnitten werden. Auch Tortilla, grüne Paprikaschoten, Kroketten, Datteln im Speckmantel oder Oktopus mit Kartoffeln stehen auf der Speisekarte. Das Restaurant ist zudem authentisch rustikal eingerichtet und befindet sich im Carrer Boteria in der Innenstadt von Palma.

El Camino

Das Restaurant El Camino sticht mit seinem speziellen Gastro-Konzept hervor. In einer lebhaften Baratmosphäre kann sich der Gast durch eine Auswahl an diversen Tapas durchprobieren. Da es dort nur einen einzigen Tisch gibt, den man obendrein reservieren muss, findet der gesamte Service nur entlang des langen Bartresens statt. Eröffnet wurde das Lokal 2018. Seither kehren dort sowohl Einheimische und Residenten als auch Urlauber aus aller Welt ein. Neben Pimientos de Padrón, knusprigem Tomaten-Brot, iberischem Schinken, gefüllten Kroketten, Zucciniblüten mit Ziegenkäse oder diversen Wurstspezialitäten wie Fuet oder Camaiot kann der Gast auch zwischen Salaten, Fisch- und Fleischspezialitäten wählen. Zum Nachtisch stehen diverse Sorbets, Creme Brulée, Erdbeeren mit Sahne oder Eiscreme zur Auswahl.