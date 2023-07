Wenn man auf den Balearen in den Supermarkt geht, traut man fast seinen Augen nicht: Denn während man Anfang 2023 weniger als vier Euro für einen Liter Olivenöl zahlte, muss man als Kunde Ende Juli zwischen sechs bis sieben Euro für den Liter des begehrten Baumöls zahlen.

Der Präsident der Verbraucherorganisation der Balearen Consubal, Alfonso Rodríguez, erklärte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung den Preisanstieg folgendermaßen: "Das hängt mit dem übermäßigen Konsum der Verbraucher zusammen. Eigentlich haben wir die Krise noch nicht überwunden, auch wenn es den Anschein hat." Auf dem Höhepunkt der Coronapandemie habe es einen regelrechten Aufruhr gegeben, als der Preis für das Pflanzenöl plötzlich auf fünf Euro pro Liter anstieg, führte er ferner aus. Um den allgemeinen Preisanstieg zu dämpfen, bewilligte der Wirtschaftsausschuss des spanischen Parlaments am Mittwoch bereits das siebte Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Krise infolge des Ukraine-Krieges, das eine Senkung der Mehrwertsteuer von zehn auf fünf Prozent vorsieht.

Auf den Balearen produziertes natives Olivenöl ist aufgrund seiner hohen Qualität

etwas teurer als jenes vom spanischen Festland.

Joan Deià, Mitglied des Verwaltungsrats des Bauernverbands Asaja auf den Balearen, führt den Preisanstieg für das Öl auf die schlechten Olivenernten auf dem spanischen Festland zurück. Besonders das Haupterzeugergebiet, Andalusien, sei davon betroffen gewesen, was vermutlich mit der dort herrschende Dürre zusammenhänge. "Die Reserven an Olivenöl haben in Spanien einen historischen Tiefstand erreicht", erklärt er.

Bei Olivenöl, das auf Mallorca produziert wurde, ist die Situation nicht ganz so kritisch. Hier ist die letzte Ernte nicht ganz so schlecht ausgefallen und Prognosen zufolge wird die kommende sogar gut sein. Demzufolge ist im Vergleich der Preisanstieg des Öls von der Insel nicht ganz so drastisch wie der des Pflanzenöls vom Festland. Trotzdem sei das Olivenöl von Mallorca teurer als das aus Andalusien und anderen Regionen in Spanien, da die Qualität des Produktes viel höher sei. Auf den Inseln wird ausschließlich naturbelassenes und extra natives Öl hergestellt.