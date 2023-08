Wenn die Sommersonne vom Himmel brennt und einem beim bloßen Stehen der Schweiß von der Stirn perlt, kann neben einem Bad im Mittelmeer oft nur noch ein kühles Eis Abhilfe schaffen. Allein in der Inselhauptstadt laden zahlreiche Eisdielen zu einer erfrischenden Pause ein.

Die Sorten reichen von den Klassikern Vanille, Erdbeere und Schokolade bis hin zu typisch mallorquinischen Geschmacksrichtungen wie Ensaimada, Ziegenkäse oder Sóller-Orangen. In der Altstadt von Palma gibt es einige Traditions-Eisdielen, die auch als „heladerías” oder in katalanischer Sprache „gelaterias” bezeichnet werden. Diese sind nicht nur bei ausländischen Urlaubern, sondern auch bei Einheimischen beliebt. Daher können sich an heißen Tagen schon einmal lange Schlangen bilden.

Eisspezialitäten haben auf Mallorca eine lange Tradition. Auf der Insel gibt es daher noch heutzutage einige Eisfabriken, die sich auf die Produktion von Speiseeis spezialisieren. Dazu zählen unter anderem Fet a Sóller des deutschen Unternehmers Franz Kraus, Iceberg oder Murmui. Zunächst in der Fabrik verarbeitet, werden die kulinarischen Erzeugnisse dann inselweit in Cafés, Eisdielen und Restaurants verkauft.

Eine der ältesten Gelaterias in Palma ist Ca’n Joan de S’Aigo. In dem im Jahr 1700 gegründeten Lokal sowie in den beiden Filialen wird das selbsthergestellte Eis in Gläsern serviert. Besonders beliebt ist das Mandeleis. Viele Insulaner bestellen sich zu der süßen und kühlen Leckerei noch eine der typischen Schmalzschnecken, „Ensaimada” genannt.

Eine weitere Adresse, die in Palma schon beinahe Kultstatus hat, ist die Eisdiele Ca’n Miquel am Carrer dels Montcades 9, unweit vom Jaume III. Dort kann der Gast neben den gängigen Eissorten auch ausgefallene Geschmacksrichtungen probieren. Zu den Delikatessen der 1979 gegründeten Eisdiele zählt die Coca de patata con helado, die mit 5,10 Euro zu Buche schlägt. Dabei handelt es sich um ein Kartoffelküchlein, das mit einer Eiskugel serviert wird. Alle Sorten werden aus lokalen Inselprodukten zubereitet. Dabei arbeitet die Eisdiele unter anderem mit der Bauern-Kooperative aus Sóller zusammen. Die hochwertige Qualität spiegelt sich auch im Preis wider: Eine Kugel im Hörnchen kostet 3,30 Euro, eine Kugel im Glas vier Euro.

Eine weitere mallorquinische Marke, die immer populärer auf der Insel wird, ist Murmui. Probieren kann man das Speiseeis zum Beispiel im Eiscafé Ca’s Caparrut, das sich nur wenige Meter von Palmas Kathedrale entfernt befindet. Dabei kann zwischen fruchtigen Spezialitäten wie Mango, Zitrone oder Erdbeere sowie sahnig-cremigen Eissorten wie Joghurt, Vanille, Mandel, „Kinder Bueno” oder auch Ensaimada-Geschmack gewählt werden. Bekannt wurde die Marke Murmui durch die Etablierung der Eissorte „Laccao”, angelehnt an die gleichnamige, mallorquinische Trinkschokolade. Eine Kugel Murmui-Eis kostet an der Kathedrale 2,60 Euro.

Gleich mit mehreren Filialen hat sich auch die mallorquinische Eisdiele Sa Gelateria in Palma etabliert. An der Theke türmen sich cremige Eisberge aus Dulce de leche (Karamellcreme, die besonders in Lateinamerika weit verbreitet ist), mallorquinische Mandeln, Schokoladeneis, Banane oder Sorbets aus Zitrone, Orange oder Mango-Minze. Eine Kugel kostet 2,90 Euro.

Lange Schlangen gibt es auch an der Eisdiele der Marke Llaollao, die sich im Carrer Oms befindet. Dort wird gefrorener Joghurt, sogenannter „Frozen Yogurt” verkauft. Die Eisspezialität wird ausschließlich im Becher gereicht und kann nach Belieben mit Toppings verfeinert werden. Zur Auswahl stehen unter anderem frische Früchte, Schokolinsen und Knuspermüsli. Je nach Größe liegt der Preis für einen Eisbecher zwischen 3,75 und 6 Euro.

Zu einer beliebten Adresse zählt auch Giovanni L. Gelato. Der in Palma wohnende italienische Inhaber hat 2014 auf der Eis- und Nahrungsmesse SIGA im italienischen Rimini den 1. Preis für das „beste Pistazieneis” gewonnen. Sein Tipp: Nach eigenen Angaben verwendete er mallorquinisches Meersalz. Den Preis hat eine internationale Expertenjury verliehen. Auf Mallorca firmieren noch sieben weitere Eisdielen, zum Beispiel in Sóller, Santa Ponça, Valldemossa, Arenal und Palmanova, unter dem Label. In Deutschland gibt es mehr als 100 „Giovanni L.”-Filialen im Franchise-System.

Typisch mallorquinisches Eis gibt es auch in der Gelateria Iceberg. Inselweit ist das Unternehmen mit gleich mehreren Filialen vertreten. Auch diese Inselmarke hat sich europaweit einen Namen gemacht. Ebenfalls in Rimini wurde das Orangen-Minze-Sorbet als „Best Gelato of the World” ausgezeichnet. Alle Sorbeteissorten werden aus frischen, lokalen Früchten, laktosefrei und vegan hergestellt. Neben den verschiedenen Sorbetsorten wie Zitrone, Orange, Feige, Passionsfrucht oder Mango zeichnet sich Iceberg auch durch seine speziellen Eigenkreationen wie „Mallorquinischer Quark” oder der Eissorte „Heidi” aus. Letztere schmeckt nach Ziegenkäse und Honig, „Tramuntana” kombiniert den Geschmack aus Ziegenkäse und Feige. Aber auch sonst verfügt Iceberg über interessante Zusammensetzungen: „Diabolito” besteht aus Schokolade und Chili, „Black Pearl” ist eine Kombination aus Lakritzeis und Waldfrüchten, bei „Sweet Matcha” gibt es Matchaeis mit Keksen serviert. Eine Kugel im Hörnchen kostet 2,50 Euro. Wir wünschen: Bon Profit!