Es ist ein Thema, was die Bevölkerung jedes Jahr aufs Neue spaltet: Ab wann dürfen Weihnachtssüßigkeiten in den Regalen der Supermärkte stehen? Anfang Oktober mag früh erscheinen, aber in rund elf Wochen ist schon Weihnachten. MM meint: Es ist allerhöchste Zeit! Deshalb hat sich die Redaktion auf den Weg begeben und recherchiert, wo es schon welche Leckereien zu kaufen gibt. Und ist fündig geworden! Denn seit vergangener Woche sind in zahlreichen Müller-Drogerien auf Mallorca schon die Regale bestückt worden, beispielsweise in Palma de Mallorca an der Plaça d'Espanya oder im Einkaufszentrum Portopi.

Egal ob mit Aprikosenmarmelade gefüllte Lebkuchenherzen oder Stollen, die Regale sind aufgefüllt und die Produkte werden tatsächlich schon gekauft. Ähnlich geht es im deutschen Supermarkt SAM an der Playa de Palma zu. sind schon die ersten Lieferungen von Weihnachtsleckereien eingetroffen, berichtet die Mitarbeiterin Alicia Lopez auf MM-Anfrage. "Wir haben die Sachen bestellt, weil unsere Kunden schon danach gefragt haben", sagt sie mit einem Lachen. Zimtsterne, Marzipan und vieles mehr warten nur darauf, gekauft und gegessen zu werden. Einige Produkte seien wahre Verkaufsschlager, erklärt Lopez, die in dem deutschen Supermarkt für die Bestellungen aus Deutschland zuständig ist. "Vor allem der Baumkuchen, mit weißer Schokolade oder Zartbitter überzogen, aber auch Dominosteine werden besonders gerne gekauft." Ungeachtet dessen, dass Mallorca gerade einen Altweibersommer erlebt, würden die weihnachtlichen Produkte jetzt schon in vielen Einkaufswagen landen, beschreibt die Mitarbeiterin des deutschen Supermarkts an der Playa de Palma. Aktuell sind es auf der Insel tagsüber rund 30 Grad und dazu scheint fast unentwegt die Sonne. "Veranillo de San Miguel" nennen die Spanier dieses Wetterphänomen, wenn es im Oktober noch einmal sommerlich-warm wird. Kaum vorstellbar, dass so viele Menschen schon in Weihnachtsstimmung sind. In Deutschland geht das Weihnachtsangebot in vielen Supermärkten noch früher los. Meistens stehen Stollen, Lebkuchen und Co. bereits Anfang September in den Regalen. Das sorgt fast jedes Jahr, vor allem in den sozialen Netzwerken, für Diskussionen und Lacher. Dabei spaltet sich die Nation gefühlt in zwei Lager: Die einen können es kaum abwarten, den anderen ist es zu früh. Aber auch in anderen Bereichen der Weihnachtszeit tut sich auf Mallorca schon einiges. Seit rund drei Wochen werden in Palma die Weihnachtsbeleuchtungen angebracht. Und auch einige Weihnachtsmärkte sind schon terminiert worden.