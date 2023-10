Das beste Restaurant auf Mallorca ist das japanische Haute Cuisine-Restaurant Izakaya. Zumindest, wenn es nach der US-amerikanischen Reiseplattform Tripadvisor geht. In diesem Jahr haben die Nutzer der Online-Seite im Rahmen des Traveller Choice das Restaurant unter die zehn besten Lokale in Spanien gewählt.

Sashimi ist ein Gericht, das der Gast auf der Speisekarte des Restaurants findet.

Das japanische Restaurant befindet sich in Palmas Gastro-Viertel Santa Catalina und wird bereits seit 40 Jahren betrieben. Eingerichtet ist das Lokal wie eine typische japanische Bar. Auf der Speisekarte findet der Gast authentische Gerichte der Asien-Metropole, wie zum Beispiel Sushi, Sashimi, Ramen, Miso Suppe, Gyoza, Yakitori, Tempura und Okonomiyaki. Dabei werden stets frische Zutaten verwendet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Izakaya Mallorca (@izakayamallorca)

Neben dem japanischen Restaurant in Palma haben es auch noch folgende Restaurants unter die Top zehn Spaniens gebracht. Dazu zählen das Restaurant Martín Berasategui in Sant Sebastián, El Xato in Alicante, AlmaMater in Murcia, La Gaia by Óscar Molina auf Ibiza, El Celler de Can Roca in Girona, KÜTRAL in Ronda, Restaurante Sidecar auf Gran Canaria, Kamezí Deli & Bistro auf Lanzarote und das Restaurant Pilar Akaneya in der Innenstadt von Madrid. Wer selbst einmal authentisches, japanisches Essen probieren will, kann hier reservieren.

Der TripAdvisor Travellers' Choice Award ergibt sich aus der Anzahl der überdurchschnittlich guten Hotelbewertungen von ehemaligen Gästen. Am Ende eines Jahres erhalten die in diesem Jahr bestbewerteten Hotels den Travellers' Choice Award des kommenden Jahres.