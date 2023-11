Im Rahmen der diesjährigen TaPalma 2023 findet auch in diesem Jahr wieder die beliebte Tapasroute statt. Wer Lust hat, die kleinen Köstlichkeiten selber zu probieren, hat dazu noch bis zum 26. November die Gelegenheit. Die Tapas schlagen in den jeweiligen Restaurants mit 2,50 Euro zu Buche, die Cocktails gibt es für 4 Euro. Zu den teilnehmenden Restaurants gehören die Arume Sake Bar, Bar Central, Bar Cristal, Bar Mavi, Café Barroco, Can Frasquet, Casino Mallorca, Coctelería Riad, Dave’s Diner, D’presión, El Bandarra, El Braserío, El Bula, Entre Pinsas, Es Principal, Fast & Nature, Foam, L’Arancina, La Caña, La Consentida, La Siesta, La Velo Brewery, Los Platos de Soto, Maleva, Mestís, Mozzatura, Noveno B, Ombú, Sa Goleta, Sa Panineria, San Patricio, Schwaiger, Shaka, The Wine Side und das Viu Restaurant.

Die Sieger Albert Zambrano, Alexander Pincay und Alessandro Smurro (v.l.n.r.).

Schon zuvor drehte sich am Montagabend in Palmas Kongresspalast wieder alles um die spanischen Häppchen. Zum 19. Mal wurden im Rahmen der Tapalma die besten Kreationen gekürt. Bewertet wurden die Teilnehmer in drei unterschiedlichen Kategorien. In der Expertenjury saß unter anderem auch der Sternekoch Igor Rodríguez aus Valladolid. Er gewann selbst schon mehrfach die TaPalma und konnte auch den nationalen Tapa-Wettbewerb für sich entscheiden. Alle Gewinner werden ebenfalls zum nationalen Tapas-Wettbewerb nominiert, zudem gibt es ein Preisgeld in Höhe von etwa 600 Euro.

Koch Alexander Pincay des Lokals Ombu überzeugte mit seiner Tapas-Kreation „20 horas”.

Bei den Tapas gewann in diesem Jahr der Koch Alexander Pincay des Lokals Ombu mit der Kreation „20 horas” den Wettbewerb. Das Geheimnis des Siegerhäpchens ist eine Kombination aus Meeresfrüchten und exotischen Früchten bestehend aus Tintenfisch, Garnele, Maracuja, Knoblauch, Ingwer, Kokosmilch, Zitronengras, Curry und Thaisauce. Den zweiten Platz belegte David Salas vom Restaurant La Caña mit der Tapa „Buñuelo de Gamba Roja con holandesa de coral”. Bronze holte Óscar Fóntan vom Lokal La Consentida mit dem kulinarischen Häppchen „La Morena Consentida”. In der Kategorie „Themen-Tapas” drehte sich in diesem Jahr alles um die inseltypische Streichwurst Sobrassada. Von den insgesamt neun Teilnehmern schaffte es schließlich das Restaurant The Wine Side mit Koch Albert Zambrano und seiner Tapas-Kreation „Matances” auf den Siegerpodest. Platz 2 belegte die Arume Sake Bar mit dem Häppchen „Pica Coca” von Albert Marín. Der dritte Gewinner dieser Kategorie war Giovanni Guarini mit seiner Tapa „Dave’s Dinner”.

Das Restaurant The Wine Side schaffte es mit Koch Albert Zambrano und seiner Tapas-Kreation „Matances” auf den Siegerpodest.

Zum besten Cocktail wurde der Drink „Terra y aigua” des Barman Alessandro Smurro des Lokals La Caña gekürt. Silber bekam die Coctelería Riad mit dem Getränk „Burn in Hell” von Néstor Adrián Mercere. Auch auf das Siegertreppchen – und zwar auf den dritten Platz – schaffte es der Cocktail „Mariners 3” von Barkeeper David Godino des Lokals The Wine Side.

Zum besten Cocktail wurde der Drink „Terra y aigua” des Barman Alessandro Smurro des Lokals La Caña gekürt.

Bereits seit 2005 wird die TaPalma in der Balearenhauptstadt ausgetragen. Standen zunächst nur die typisch spanischen Häppchen im Vordergrund, werden mittlerweile auch die besten Cocktails ausgezeichnet.