Wer die Weihnachtsfeiertage auf Mallorca verbringt und sich kulinarisch verwöhnen lassen will, der hat auf der Insel die Qual der Wahl. Zahlreiche Restaurants und Lokale bieten mehrgängige Menüs samt Weinverkostung an. Neben den traditionellen Weihnachtsgerichten gibt es auch köstliche Alternativen, die dem Fest der Liebe eine besondere Note geben. Denn: Es muss eben nicht immer Gans oder Ente sein.

Gefüllte Ravioli mit Seeteufel und Gambas an Fischsauce im thailändischen Stil, Focaccia mit gegrillter Aubergine, Burrato und getrockneten Tomaten, als Hauptgericht iberische Schweinebäckchen mit Kartoffelpüree oder Kabeljau nach mallorquinischer Art. Als Dessert stehen Mousse au Chocolat mit Lotus-Keksen oder Limonen-Sorbet mit Sekt auf der Speisekarte. Das alles und viel mehr gibt es im Restaurant El Café in Porto Pi in Palma zu genießen. Der Gast kann dabei zwischen zwei verschiedenen Weihnachtsmenüs wählen – entweder für 40 oder für 50 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind auch Wasser, Wein, Erfrischungsgetränke und Café. Das Angebot richtet sich vor allem an Gruppen ab 10 Personen. Reservierungen können unter der Telefonnummer 619-801863 erfolgen.

Das Hard Rock Café in Palma, das sich an der Hafenpromenade Paseo Marítimo befindet, bietet während der Weihnachtsfeiertage ein spezielles Angebot für Familien. Am 17. Dezember gibt es einen Brunch für Groß und Klein, an dem sogar der Weihnachtsmann und der Grinch teilnehmen. Auch an Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember und am Dreikönigstag hat das Restaurant geöffnet. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Rostbraten mit Kartoffelpüree, grünen Bohnen und Sahnemeerrettich sowie gebratener Lachs, garniert mit Chipotle-Aioli, Kartoffelpüree und frischem Gemüse zur Auswahl. Als Nachtisch gibt es amerikanischen Käsekuchen mit Apfelbutter, karamellisierten Äpfeln und einem Zimt-Hafer-Crunch. Auch vegetarische und vegane Alternativen sind bestellbar. Das Weihnachtsmenü beinhaltet zwei Getränke und kostet pro Person 47 Euro. Reservierungen sollten entweder per E-Mail unter sales@hardrockcafemallorca.es oder telefonisch unter der Nummer 971-281872 erfolgen.

Das Lokal Umi Coffee & More befindet sich nur wenige Gehminuten vom Paseo Mallorca in Palmas Innenstadt und bietet an Weihnachten ein spezielles Menü für seine Gäste. Am 25. und 26. Dezember steht zwischen 13 und 16 Uhr ein viergängiges Menü zur Auswahl. Als Vorspeise kann der Gast zwischen Tatar vom Lachs und Avocado mit geröstetem Sesam oder Entenbrust an Wintersalaten mit Nüssen und Himbeervinaigrette wählen. Als zweiten Gang gibt es entweder die traditionelle spanische Weihnachtssuppe oder ein Cremesüppchen von roten Linsen mit Kokosmilch. Für den Hauptgang kann zwischen Schweinehaxe aus dem Ofen mit Gemüse und Kartoffeln, Schweinefilet gefüllt mit Rosinen und Aprikosen serviert mit Kartoffelpüree, Apfel und Staudensellerie oder Rinderroulade mit Rotkohl, Kartoffelknödel sowie Seehechtfilet gedünstet mit Safransauce, Risotto und Gemüse gewählt werden. Als Nachtisch gibt es entweder warmer Schokoladenkuchen mit roten Früchten oder Apfel-Zimt-Pudding. Auch ein Begrüßungssekt ist im Preis inbegriffen. Das Menü schlägt mit 31,50 Euro pro Person zu Buche. Reservierungen können telefonisch unter 871-177608 vorgenommen werden. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Alle Jahre wieder lädt das Castillo Hotel Son Vida zu einem besonderen Weihnachtsfest. Das traditionelle Dinner an Heiligabend startet um 18.30 Uhr mit einem Begrüßungscocktail in der Lobby mit Hoteldirektorin María Seisdedos. Anschließend findet das Weihnachtsessen ab 19 Uhr im Restaurant Es Castell statt. Dort bereitet Küchenchef Carlos Moreno seinen Gästen ein Viergängemenü zu. Dazu zählen Carpaccio aus der roten Gamba, Cannelloni mit gebratenem Lamm, Wolfsbarsch und Mousse aus Mandelturrón. Begleitet wird das Menü von verschiedenen Weinen und Sekt. Der Preis beträgt 145 Euro pro Person. Am 25. Dezember findet wie in jedem Jahr ein traditioneller Christmas-Jazz-Brunch statt. Bei sanfter Jazzmusik werden verschiedene Meeresfrüchte, eine große Auswahl an mallorquinischem Weihnachtsgebäck und Eier Benedikt serviert. Auch eine Detox-Saftstation ist vorhanden. Einen Tag später, am 26. Dezember, lädt das Hotel zum mallorquinischen Afternoon-Tea. Von 16 bis 18 Uhr gibt es in der Lobby verschiedene Tee- und Kaffeespezialitäten, Sekt, Sandwiches, Scones und weitere süße Köstlichkeiten. Der Preis pro Person liegt bei 43 Euro. Reservierungen können an der Rezeption des Hotels gemacht werden. Wer Weihnachtsgans lieber zu Hause genießen möchte, kann diese im Schwesterhotel Arabella Golf Palma vorbestellen (S. 11) .

Das Lokal La Consentida befindet sich nur wenige Gehminuten von Palmas Gastro-Meile Santa Catalina entfernt und ist sowohl bei Einheimischen als auch Urlaubern beliebt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem spanische Tapasvariationen, Fisch- und Fleischgerichte und Hamburger. Am 26. Dezember gibt es ein spezielles Weihnachtsmenü für 20 Euro pro Person. Eine Reservierung wird vorab empfohlen und kann telefonisch unter 634-619014 vorgenommen werden.

Rund dreißig Fahrtminuten von Palma entfernt liegt das Restaurant Suculenta am Yachthafen des Küstenortes Port de Sóller. Das Menü zur „Nochebuena” am 24. Dezember besteht aus drei Gängen. Als Vorspeise gibt es die Weihnachtssuppe nach Art des Hauses. Für die Hauptspeise stehen Schnapperfilet mit Babyweizen und Spirulina-Risotto, Spargel mariniert in Miso und Kabeljau-Algen an Cava-Sauce oder alternativ Spanferkel mit Kastanienparmentier an Champignons und getrockneter Aprikosensauce zur Auswahl. Abgerundet wird das Menü mit dem Weihnachtsdessert „Nuestro tronco de navidad”. Auch Erfrischungsgetränke, Cava, Wein oder wahlweise Bier sowie Kaffee sind in dem Menü inbegriffen. Los geht es ab 20 Uhr. Der Preis pro Person liegt bei 90 Euro. Eine telefonische Reservierung unter der Telefonnummer 871-717984 wird empfohlen.

Wer es doch traditioneller und deutscher mag, der ist im Restaurant Schwaiger des einstigen Sternekochs Gerhard Schwaiger genau richtig. Das Lokal hat sowohl am 25. als auch am 26. Dezember von 13 bis 15.30 Uhr und von 19.30 bis 22 Uhr geöffnet. Das fünfgängige Weihnachtsmenü ist ein echter Klassiker und besteht unter anderem aus gebratener Gänsebrust, Knödel und Rotkohl. Alternativ kann es auch für zu Hause vorbestellt werden. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 971-666819 oder per E-Mail: reservas@schwaiger.es möglich.

Die Restaurants Vivo in Santa Ponça und Vivo Beach in Peguera tischen ebenfalls typisch deutsche Spezialitäten auf. In beiden Lokalen wird am 24. und 25. Dezember ein spezielles Weihnachtsmenü mit verschiedenen Gängen serviert. Natürlich stehen Ente und Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl auf der Speisekarte. Eine Vorbestellung ist erforderlich, da das Gänsefleisch aus Deutschland geliefert wird. Das Menü kann auch alternativ für den Genuss zu Hause bestellt werden. Der Preis liegt zwischen 30 und 50 Euro pro Person. Reservierungen können am besten telefonisch unter 971 69 04 69 vorgenommen werden.