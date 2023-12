Bestes Olivenöl „extra virgen“, Orangenbalsamessig, knusprige Olivenöl-Kekse und knackige, geröstete Mandeln, schwarze Oliven, eingelegt nach mallorquinischer Hausfrauenart, feine Pasteten, leckere Hartwürste, Marmeladen und Honig – und natürlich exquisite mallorquinische Weine: Niemand, der dieses Weihnachten nicht auf die Insel fliegen kann oder will, muss deswegen gleich auf das typische Inselfeeling verzichten.

In Form von Geschenkeboxen mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten lässt sich Mallorca verschicken und auch zu Hause genießen. Es gibt verschiedene Anbieter, die solche Genussboxen in unterschiedlichen Größen und vielen Varianten offerieren. Bei CerdoNegro in Bensheim an der Bergstraße gibt es Mallorca-Tastingboxen für verschiedenen Anlässe, etwa eine Tapasbox unter anderem mit Olivenöl, getrockneten Tomaten und Knoblauchmayonnaise. Die Naranjabox (naranja = Orange) enthält Meersalz, Senf und Essig mit Orange veredelt, während die Paellabox mit allen Zutaten, die für die Zubereitung dieses typisch spanischen Gerichts benötigt werden, bestückt ist. Alle Tastingboxen beinhalten zudem eine Flasche Inselwein. Für Liebhaber der Mallorcarebsäfte werden Drei-Flaschen-Boxen angeboten, die nur ausgewählte Edeltropfen enthalten.

Fet a Sóller mit Sitz in Sóller stellt viele seiner angebotenen Produkte selbst her. Berühmt ist Fet a Sóller für seinen Orangenexport und die vielen aus Sóller-Orangen produzierten Köstlichkeiten, die man sich allesamt auch nach Deutschland schicken lassen kann. Oder man entscheidet sich für eines der bereits zusammengestellten Pakete wie etwa die Pages-(„Bergbauer”)-Geschenkekiste mit zwei verschiedenen Wurstarten, salzigen Keksen, Oliven, Kapern und Rotwein. Neben weiteren Themenkisten gibt es auch Kisten mit ausschließlich verschiedenen Weinen oder Olivenölen der Insel. Nettes Detail: Manche Pakete enthalten zudem Küchenutensilien, etwa ein hübsches Salatbesteck aus Olivenholz, ein Kännchen aus Edelstahl oder auch eine authentische Paellapfanne.

Geschenkpakete mit persönlicher Grußkarte bietet „Der Mallorquiner” an, etwa die Basis-Variante mit sieben beziehungsweise die große Kiste mit zehn verschiedenen Mallorca-Köstlichkeiten. Darin finden sich zum Beispiel neben Wein und Olivenöl auch eine Flasche Kräuterlikör, Feigenbrot, Sobrassada und Quelis, die typischen Salzkekse der Insel, ohne die kein Mallorquiner auf Reisen geht.

Oder man entscheidet sich für das Genießerpaket Weihnachten („Navidad“), das unter anderem auch die traditionelle Weihnachtsüßspeise Turrón enthält. Wer nicht online shoppen will, kann sich auch vor Ort im Laden in Bornheim bei Bonn inspirieren lassen.

Wer möchte, kann seine Liebste daheim auch mit einem erstklassigen Mallorca-Wein zu Weihnachten beglücken. Fast alle Bodegas der Insel bieten einen Versandservice an, wie beispielsweise das Weingut Macià Batle in Santa Maria.