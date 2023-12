Winterzeit ist Schlemmerzeit, auch auf Mallorca. Wer derzeit auf der Baleareninsel unterwegs ist, der sollte unbedingt zum Nachtisch oder als Zwischensnack eine heiße Schokolade mit dem typisch spanischen Gebäck "Churros" probieren. Alternativ empfiehlt sich auch die mallorquinische Schmalzschnecke Ensaimada oder das Kartoffelküchlein "Coca de Patata", die ebenfalls hervorragend zur warmen Tasse Schokolade schmeckt. Fünf Cafés, in denen Sie einkehren können.

Can Joan de s'Aigo

Can Joan de s'Aigo (Carrer del Sindicat, Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre und Carrer Can Sanç) Dies ist einer der ältesten und bekanntesten Schokoladenläden Mallorcas und gleich mit drei verschiedenen Standorten auf der Insel vertreten. Neben Schokolade und Churros gibt es in dem Café noch weitere kulinarische Köstlichkeiten der Insel zu entdecken.

Churrería Rosaleda

Churrería Rosaleda (Costa de sa Pols, 12. Palma). Dieses zentral gelegene Lokal in Palma wird bereits in der vierten Familiengeneration geführt. Jedes Jahr zu Weihnachten kann man an der Costa de sa Pols die Schlangen von Menschen sehen, die darauf warten, eine köstliche heiße Schokolade mit hausgemachten Churros zu genießen.

Ca'n Molinas in Valldemossa

Ca'n Molinas (C/Rosa, 4. Valldemossa). Diese beliebte Bäckerei befindet sich am Rande des Tramuntana-Gebirges in Valldemossa und ist etwa eine 30-minütige Autofahrt von Palma entfernt. Besonders bekannt ist die Bäckerei für heiße Schokolade mit einer traditionellen coca de patata"(Kartoffelkuchen). Der "Forn" wurde 1920 gegründet und stellt alle Produkte noch immer in einem maurischen Ofen her, der seit der ersten Generation in Betrieb ist.

Casa Ivan

Casa Ivan (C/Cardenal Rossell, 23. Coll d'en Rabassa). Diese Churrería ist dafür bekannt, frisch zubereitete Porras (übersetzt Keule, wie ein dicker Churro) und Churros zu einer Tasse heißer Schokolade anzubieten.

Forn Ca na Teresa

Forn Ca na Teresa (Av. Tomàs de Villanueva Cortés, 13. Carrer de Llucmajor, 100. Son Ferriol). In diesem traditionellen Forn gibt es neben Churros oder dem Kartoffelküchlein auch noch andere inseltypische Leckereien zu entdecken. Alternativ können dort auch verschiedene Kaffeespezialitäten genossen werden.