Das vor einem Jahr vom Wirt aus Alters- und Gesundheitsgründen geschlossene Lokal "Hamburguesería Chaplin" in Palma de Mallorca ist von zwei jungen Geschäftspartnern unter dem Namen "Chaplin Burger" wiedereröffnet worden. Die Speisegaststätte in der Carrer Josep Darder 5 war 30 Jahre lang für seine Hamburger, Hotdogs und vielseitig belegten Brötchen bekannt. Die Küche und Karte wurde fast unverändert übernommen, lediglich die Inneneinrichtung des Restaurants wurde aufgepeppt und an den Stil der heutigen Zeit angepasst. Der unvergessene Gourmettempel war bereits in der ersten Woche der Öffnung gerammelt voll und hat seinen Kultcharakter ohne Einbußen in die nächste Generation mitgenommen.

Nachdem der ehemalige Gastronom Pepe Caro des nahezu legendären Burgeranbieters die Pforten geschlossen hatte, nahmen die Stammgäste traurig das Ende ihres kleinen Fast-Food-Anbieters hin. Nicht so die Geschäftsleute Alexis und Marina. Bereits in jungen Jahren hatten sie mit Vorliebe dort ihre Hamburger gegessen. Später beschlossen sie, das Chaplin Ende letzten Jahres wieder auf Vordermann zu bringen. Auf der Karte stehen vier Hamburger, vier Hotdogs und vier Pepitos zur Auswahl. Das "Chaplin" bietet laut Besitzer täglich frische und nachhaltige Lebensmittel guter Qualität. Ein Burger koste deshalb mindestens sieben Euro, sei so aber noch für jeden bezahlbar und verringere damit nicht die Breite des Publikums. Sogar der ehemalige Eigentümer Pepe Caro habe sich als neuer Gast von Küche und neuem Ambiente überzeugen lassen. Die "Hamburguesería" hat Montag sowie Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 23 Uhr geöffnet.