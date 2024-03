Auf Mallorca hat sich ein neuer, süßer Foodtrend breitgemacht. Die knusprigen Waffelrollen "Cannoli Siciliani"! Sie kommen eigentlich aus Sizilien – wie der Name schon sagt –, werden aber mittlerweile auch in vielen Cafés in Palma zu einem Kaffee genossen. Das Café Ammu zum Beispiel, Filiale einer bekannten Kette sizilianischer Konditoreien, hat die Creme-Rolle nach eigenen Angaben erstmals in der Inselhauptstadt angeboten.

Das Gebäck sieht zum Anbeißen aus und zieht Einheimische und Touristen gleichermaßen an. Ein einzelnes Stück wird Cannolo genannt. Gefüllt ist dieser mit einer leckeren Ricottacreme. An den offenen Enden wird er mit Schokoladenstreuseln, gehackten Pistazien und ein bisschen Puderzucker geschmückt. Die Alternative zur Ricotta-Creme ist eine ebenso feine Pistazienmousse. Schön dekoriert macht sie sich köstlich neben einem „café marrocchino ammu“, wie ihn die Inhaber des Cafés, Massimiliano und seine Frau Erika, nennen. Das ist ein Espresso mit einem ordentlichen Klecks Ricotta, der mit einem Stück Cannolo ohne Füllung aus dem Becher herausgelöffelt werden kann. Der "café marrocchino Ammu" ist ein Espresso mit Ricottafüllung, die mit einem Stück Gebäck heraus genascht werden kann Massimiliano hat auf diese Weise ein Stück seiner Heimat Sizilien nach Mallorca gebracht. „Wir haben erst im Dezember vergangenen Jahres unsere Filiale eröffnet, aber der Erfolg stellte sich schnell ein“, sagt der 36-jährige Italiener. „Beim Cannolo handelt es sich nicht nur um ein einfaches Gebäckstück, es ist ein typischer Bestandteil der italienischen Foodszene und dort aus keinem Café mehr wegzudenken“, fügt er hinzu. Das „Ammu“ liegt im Herzen von Palma, im Carrer Can Brondo 4, in einer Seitengasse in der Nähe der Bar Bosch. Die Cannoli Siciliani kosten in der kleineren Ausführung drei Euro. Es werden natürlich noch viele andere süße italienische Delikatessen angeboten.