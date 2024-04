Das Ausgehviertel von Calvià Beach in der Feriensiedlung Magaluf ist seit kurzem um eine Attraktion reicher. So eröffnete am vergangenen Donnerstag (11.4.) in der Calle Galió die neue Cocktailbar Baobab Roomtail. Nach Angaben ihrer Betreiber soll das Lokal ihre Gäste „in eine Welt der exquisten Cocktails in einer raffinierten Atmosphäre entführen.

Mehr als nur eine Bar, versteht sich das Baobab Roomtail zudem als exklusiver Treffpunkt für Einheimische und Urlauber, ob für den Afterwork-Drink mit Kollegen oder den geselligen Abend unter Freunden. Mit einer sorgfältig kuratierten Auswahl an Premium-Spirituosen und kreativen Mixologien, die Pressemitteilung „zelebriert die Bar die Kunst der Cocktailkultur auf höchstem Niveau”. Baobab Roomtail Ähnliche Nachrichten Oma-Uhr, Holzstühle, "Cortado": So urig geht es in der Bar La Unión in Sa Cabaneta zu Mehr ähnliche Nachrichten Calle Galio, 9 Calvià Beach / Magaluf Geöffnet täglich