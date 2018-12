Wetteramt warnt vor dichtem Nebel und hohen Wellen

Das staatliche spanische Wetteramt Aemet warnt an diesem Samstag auf Mallorca und den anderen Baleareninseln mit Stufe Gelb vor dichten Nebelbänken und hohem Wellengang. Elf weitere spanische Provinzen sind von ähnlichen Warnungen betroffen.

Trotz der Feuchtigkeit bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad in Sa Pobla und 17 Grad in Palma. Am Sonntag wird es mit bis zu 19 Grad in Llucmajor und 21 Grad in Calvià sogar nocht wärmer.

Die Wetterwarnung besteht bis Samstagabend. Bereits am vergangenen Mittwoch war Mallorca unter dichtem Nebel erwacht, ein eher ungewöhnliches Wetterphänomen auf der Insel. (cze)