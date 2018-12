Temperatur-Rekord auf Mallorca im Dezember erreicht

Der Dezember auf Mallorca ist bislang so warm wie selten zuvor. Laut den Meteorologen von Aemet wurde am vergangenen Sonntag in Palma ein untypisch hoher Maximalwert von 23 Grad erreicht. Zuletzt war das im Dezember des Jahres 2007 der Fall gewesen.

Nicht so warm wie in den vergangenen Tagen geht es auf der Insel weiter mit dem Wetter: Nach einem noch sonnigen und milden Mittwoch soll ein Zwischentief Mallorca mit Regen und oberhalb von 1200 Metern Schnee erreichen.Der Wind soll besonders am Freitag mit Sturmstärke aus dem Norden wehen.

Die Temperaturen sinken zeitweise auf 17 Grad. Für das Wochenende wird wieder heiter bis wolkiges Wetter vorhergesagt.