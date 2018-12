Brandstifter von Palma schlägt entfesselt wie nie zu

Das gab es noch nie in diesem Jahr: In nur zwei Stunden hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag vier Müllcontainer in Palma de Mallorca angezündet. Nicht nur etwa zehn Container, sondern auch Autos und Gebäudefassaden wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Lokalpolizei rief alle Anwohner auf, die Augen aufzuhalten und Verdächtiges zu melden.

Die Container gingen in folgenden Straßen in Flammen auf: In der Calle Manacor 54, der Jeroni-Pou-Straße 1 und der Calle Torre d'en Bibiloni.

Der Brandstifter ist bereits seit etwa einem Jahr aktiv. 280 Container sind bisher betroffen. Insgesamt verlor die Stadtverwaltung von Palma dadurch 300.000 Euro.