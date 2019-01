Sturzbetrunkenes Paar baut Unfall in Palma

Ein sturzbetrunkenes Paar hat in der Nacht zum Sonntag in Palma de Mallorca einen spektakulären Unfall gebaut. Das Paar war in in einem Geländewagen im Stadtviertel Son Armadans unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, gegen einen parkenden Wagen krachte und sich dabei überschlug.

Die Rettungskräfte fanden das Paar bei ihrem Eintreffen noch im Auto vor. Nicht etwa, weil die beiden darin verletzt feststeckten, sondern weil sie aufgrund ihres Alkoholpegels einfach nicht in der Lage waren auszusteigen.

Die Feuerwehr befreite das Paar schließlich. Den torkelnden Mann musste sie auf dem Bürgersteig setzen und festhalten, damit er nicht umkippte. Er hatte das Vierfache des erlaubten Alkoholgehalts im Blut. Beide Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.