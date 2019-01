Drei neue Radargeräte an Palmas Hauptstraßen

Sie sollen die Achtsamkeit von Autofahrern auf Mallorca erhöhen: Drei neue Radargeräte stehen nun an Straßen der Hauptstadt mit hohem Verkehrsaufkommen.

Am Freitag wurden sie hier auf Anordnung der Stadtverwaltung von Palma installiert: an der Calle Manacor (Höhe Hausnummer 101), am Passeig Maritim und an der Calle Miquel Lladó im Stadtteil Son Rapinya.

Ihren Dienst werden die drei grauen "Starenkästen", die die Geschwindigkeit messen, allerdings erst in einigen Wochen aufnehmen.